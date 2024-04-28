180 derece dönüş yapabilen dünyanın ilk denizaltısı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 01:46

Güncelleme: 28.04.2024 - 01:46

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Highland Systems, Kronos olarak adlandırılan hidrodinamik gövdeli denizaltı modelini ilk olarak geçtiğimiz yıl Deniz Savunma Fuarı NAVDEX’te tanıtılmıştı. Highland Systems, denizaltı araçlarını başlangıçta su altı onarım faaliyetleri ve lüks seyahat faaliyetleri için geliştirmişti. Ancak şirketin kurucusu ve baş tasarımcısı Alexander Kuznetsov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında denizaltıyı askeri operasyonlar için baştan tasarladı.

TAM HIZDA 180 DERECE DÖNÜŞ YAPABİLİYOR

Donanımhaber'in aktardığına göre Kronos, düşük radar izi için kompozit malzemeyle kaplı çelik bir gövdeye sahip. Denizaltı, 10 yolcuyu rahatça taşıyabiliyor. Su üzerinde 3000 kilograma kadar yük taşıyabilen Kronos’un boş ağırlığı ise yaklaşın 10.000 kilogram. Hız tarafında ise Kronos, su üzerinde saatte maksimum 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Su altındaki hızı ise saatte 50 kilometre. Çalışma derinliği 100 metre olan Kronos, maksimum 250 metre kritik derinliğe de ulaşabiliyor.

Dizel yakıt veya batarya ile hibrit şekilde çalışabilen Kronos, tam şarj edildiğinde batarya ile 18 saatlik bir çalışma süresi sağlıyor. Jeneratör devreye girdiğinde ise 36 saatlik ek çalışma süresi elde ediliyor. Böylelikle hibrit modda toplamda 54 saatlik bir çalışma süresi sunuluyor. 1.000 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan Kronos’un en etkileyici özelliği ise tam hızda 180 derecelik ani dönüş yapabilmesi. Firmaya göre bu özellik dünyada bir ilk.

Highland Systems’e göre Kronos’un vatoz şeklindeki yapısı, onu geleneksel denizaltı tasarımlarından daha gizli ve daha çevik bir araç haline getiriyor. Yine firmaya göre Kronos, elektrikli motoru ve sonar emici kaplaması ile daha gizli bir gemi oluyor. Firmaya göre Kronos, torpido ateşlemenin yanı sıra yavaş hareket eden ya da demirlemiş düşman gemilerine fark edilmeden yaklaşarak manyetik mayınlar yerleştirebilir ve bunları güvenli bir mesafeden patlatabilir.