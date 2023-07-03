2 milyon dolar değerindeki oyun kartı bulundu

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:38

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:40

'Magic: The Gathering' oyunda bulunan ve dünyada sadece 1 tane üretilmiş olan kart bulundu. Yüzüklerin Efendisi romanının içinde yer alan 'Tek Yüzük'ün bulunduğu kart 2 milyon dolarlık ödülle gündeme geldi. Tek Yüzük kartı, kart derecelendirme firması PSA'ya kimlik doğrulaması için gönderildi.

Dave and Adam's Card World adlı ticari kart satın alma ve toplama şirketi, kart için başlangıçta belirlenen 1 milyon dolarlık ödülü artırarak şu anda 2 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak, kartın yeni ortaya çıktığı için işlem henüz gerçekleşmedi. Kartın sahibi PSA'nın açıklamalarına göre kimliğinin gizli kalmasını istedi.

Tek Yüzük kartı, PSA tarafından yapılan kimlik doğrulamasında mevcut en yüksek ikinci derecelendirme olan Mint 9 derecesini aldı.

2 milyon dolarlık satış gerçekleşirse, Yüzüklerin Efendisi Tek Yüzük kartı tüm zamanların en değerli kartı olacak. Şu anda rekor, Mart ayında 540.000 dolara satılan Beta setinde bulunan Black Lotus kartına ait.