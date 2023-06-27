Valorant'a yeni ajan geldi!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:20

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:20

Riot Games tarafından geliştirilen FPS türünde yer alan 'Valorant' oyununa yeni bir ajan geleceği açıklandı. Türkiye'de binlerce oyuncusu bulunan oyunun yeni ajanı Norveçli bir gözcü oldu. Deadlock adındaki ajan destek rolünde yer alıyor.

Deadlock'ın yetenekleri şu şekilde:

NanoÇekim (C)

NanoÇekim bombası yere temas ettiğinde patlayarak etki alanında kalan düşmanların çömelmelerine neden olur ve onları yavaşlatır.

Sonik Sensör (Q)

Sensör, düşman seslerini algılamak üzere bölgeyi tarar. Eğer taradığı bölgede ayak sesi, silah sesi veya yüksek ses tespit ederse bölgeye sersemletme uygular.

Bariyer Ağı (E)

Diskin indiği noktada yanlara doğru açılan ve karakterlerin hareketini engelleyen bariyerler oluşur.

Kıskıvrak (X)

Kozaya yakalanan düşman, oluşan nanobağ yolu boyunca çekilir. Düşman, nanobağ kozasından kurtarılmazsa yolun sonuna ulaşınca ölür. Nanobağ kozası yok edilebilir.

'Bölüm 07 Kısım 01' 28 Haziran 2023'de başlayacak. Bu bölümde yeni ajan oyuna eklenecek. Aynı zamanda 'Savaş Bileti' ve 'Seri Tetik' kaplama seti de oyuna dahil olacak.