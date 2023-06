Epic Games bu hafta ücretsiz vereceği oyunu açıkladı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 29.06.2023 - 10:54

Dünyanın popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games bedava oyunlar vermeye devam ediyor. Kullanıcı sayısını arttırmak ve Steam ile olan rekabetini kızıştırmak için platform bu hafta 'The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos' adlı oyunu ücretsiz yaptı.



OYUN STEAM’DE 57 TL’DEN SATILIYOR