Epic Games bu hafta ücretsiz vereceği oyunu açıkladı
Epic Games her hafta kullanıcı sayısını arttırmak için ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Platform bu hafta Steam'de 57 TL'den satılan The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos adlı sıra tabanlı taktik oyununu ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı.
Dünyanın popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games bedava oyunlar vermeye devam ediyor. Kullanıcı sayısını arttırmak ve Steam ile olan rekabetini kızıştırmak için platform bu hafta 'The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos' adlı oyunu ücretsiz yaptı.
OYUN STEAM’DE 57 TL’DEN SATILIYOR
The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos adlı oyun Steam’de 57 TL’den satılıyor. Sıra tabanlı strateji odaklı olan oyun, kullanıcıların doğru takımlar ve doğru sırada rakiplerine saldırarak alt etmelerine odaklanıyor. Oyun 6 Tubat saat 19.00 tarihine kadar ücretsiz olarak sunulacak.
OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i5 2300 veya AMD FX-4350
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 460 veya AMD Radeon HD 6870 1 GB
Depolama: 8 GB
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-7600 veya AMD Ryzen 3 2300X
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 580 4 GB
Depolama: 8 GB
EPİC GAMES’TEN NASIL OYUN ALINIR?
Epic Games’ten oyun satın almak isteyen kullanıcıların ilk önce yapmaları gereken adım platformun resmi sitesine girerek bir hesap oluşturmak. Daha sonra Epic Games platformunun uygulamasını bilgisayarlarına indirmeliler. Platform indirildikten sonra kullanıcılar açtıkları hesaplara giriş yapıp, sol tarafta bulunan “Mağaza” seçeneğine tıklayarak buradan ücretsiz oyunu alabiliyor. Oyun ücretsiz olarak satın alındıktan sonra “Kütüphane” bölümüne ekleniyor. Buradan kullanıcılar istedikleri zaman oyunu indirip oynayabiliyor.
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