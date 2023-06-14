Mobil oyun Assassin’s Creed Jade için yeni detaylar

Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:35

Sevilen oyun serisi Assassin’s Creed için mobil oyun duyurulmuştu. Oyun hakkında Ubisoft'un etkinliğinde yeni şeyler de öğrendik. Bunun yanında video ile oyunda yer alacak dinamikler biraz da olsa görünür kılınıyor.

OYUN ANTİK ÇİN'DE GEÇİYOR

Jade, Antik Çin'de geçen bir mobil oyun olarak tasarlandı. Ubisoft Forward etkinliğinde yayınlanan oynanış videosu dikkat çekmeyi başardı.

M.Ö 3. yüzyılda Çin'de imparatorluk döneminde geçen oyun, o dönemki ticaret, yeni bölgelerin keşfe ve benzeri şekilde ilerleyen süreci daha iyi anlamayı sağlıyor. Elbette bir de yeni zorluklar ve tehditlerin de üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Oyun için kapalı beta kayıtları da başladı.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılabilen kapalı beta testi için kayıt süreci, oyuncuların geri bildirimleriyle daha da gelişecek.