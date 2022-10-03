2022 Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü açıklandı!

03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:22

İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2022 Nobel Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü, "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimine ilişkin keşfi" ile Svante Pääbo'ya verildi.

İsveçli biyolog Svante Pääbo bu seneki Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülüne layık görüldü. Araştırmacının çalışmaları 40 bin yıllık hominin kemik kalıntılarından DNA elde edilerek genetik araştırmaları mümkün hale getirmiş ve paleogenomik adı verilen yeni bir bilim alanının önünü açtı.

Geçen yıl da Tıp veya Fizyoloji Ödülü insan vücudunun sıcaklık ve dokunmayı nasıl algıladığına dair yaptıkları keşif ile dikkat çeken David Julius ve Ardem Patapoutian’a verilmişti.

EVRİMSEL SÜREÇTEKİ FARKLI BASAMAKLARI GÖRMEMİZİ SAĞLAYACAK

Neanderthal genomunun açığa çıkarılmasını ve 2008’de “Denisova” adı verilen hominin türünün keşfini sağlayan çalışmalar araştırmacıya 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16,5 milyon lira) ödül verildi. Bu çalışmanın ödülü almasıyla bilim dünyasında ileri araştırmaların da odak noktasını insan evrimiyle ilgili araştırmalara yönlendirerek evrimsel süreçte henüz bilinmeyen başka basamakların açığa çıkarılmasının önünü açabilir.

Tıp ödülü, Nobel Ödülleri'nin açıklanacağı haftanın başlangıcını oluşturuyor. Bütün hafta boyunca sürecek olan Nobel Ödülleri salı günü fizik ödülü, çarşamba günü kimya ve perşembe günü edebiyat ödülü ile devam edecek. 2022 Nobel Barış Ödülü cuma günü verilecekken ekonomi ödülü ise 10 Ekim'de açıklanmış olacak.