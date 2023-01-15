2022 yılında en çok satan oyun açıklandı
2022 yılı önceki yıllara göre beklentileri çok karşılayamasa da bazı oyunlar daha çok satmayı başardı.
Oyun sektörü 2021 yılından sonra 2022 yılında bir ivme yakaladı. Uzun yıllardır beklenen bazı oyunlar tanıtılırken, bazılarına da yeni DLC'ler geldi ve oyunseverlerin oyun ihtiyacını karşıladı. Ancak bazıları var ki en çok satan oyunlar arasında yerlerini alarak geçtiğimiz yıla damga vurmayı başardılar.
EN ÇOK SATAN OYUN CALL OF DUTY'NİN YENİ OYUNU OLDU
Açıklanan listeye göre 2022 yılında resmi olarak en çok satan Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. Oyun çıktığı günden bu yana Steam listelerinde ilk sırada yer alırken, yüksek fiyatıyla da özellikle Türkiye'de gündem olmayı başarmıştı.
Analiz şirketi NPD'nin açıkladığı verilere göre Call of Duty'nin yeni versiyonu ABD'de en çok satan oyun oldu.
En çok satan oyunlar sırasıyla şaşırtmayacağı gibi Elden Ring, Madden NFL 23, God of War: Ragnarök ve Lego Star Wars: Skywalker oldu.
Oyunların tam listesi şu şekilde:
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Elden Ring Madden NFL 23
- God of War: Ragnarök
- Lego Star Wars: The Skywalker
- Saga Pokemon: Scarlet/Violet
- FIFA 23
- Pokemon Legends: Arceus
- Horizon Forbidden West
- MLB: The Show 22
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