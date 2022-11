Golden Joystick 2022: Yılın en iyi oyunu belli oldu!

24 Kasım 2022 Perşembe, 09:29

Yılın sonuna doğru yaklaşırken 2022'nin en iyi oyunları da belli olmaya başladı. Bu yıl 40'ıncı yılını kutlayan Golden Joystick ödülleri sahiplerini buldu. Golden Joystick 2022'nin farklı kategorilerde sıralanan ve oylanan oyunlar arasında yılların eskitemediği Elden Ring başta olmak üzere, bir kediyi yönettiğiniz Stray gibi bağımsız oyunlar da yer alıyor.

ELDEN RING ÖDÜLLERİ TOPLADI

Yılın en iyi oyunu olarak direkt oyunseverler tarafından oylarla belirlenen ve bu yılın pek çok oyun ödülünde ismini daha çok duyacağımız Elden Ring karşımıza çıkıyor. Aynı listede en iyi görsel tasarım ve en iyi çok oyunculu oyun Elden Ring oluyor. Elden Ring'in geliştirici oyun stüdyosu FromSoftware en iyi oyun stüdyosu seçildi.

Öte yandan ilginç bir şekilde en iyi PlayStation oyunu Stray seçildi. Bir kediyi kontrol ettiğiniz, bazı görevleri yaptığınız ve dünyanın sonunun geldiği bu evrende bir kedi olarak hayatta kalmaya çalıştığınız Stray, Steam indirimlerinde satın alınabilecek oyunlardan biri olmuştu zira oyun bu ay sonuna kadar 160 TL'den 128 TL'ye düşmüş durumda olacak.

Yılın en iyi PC oyunu tarafınde karşımıza Return to Monkey Island çıkarken, yılın en iyi Xbox oyunu Grounded, en iyi hikaye Horizon Forbidden West, yılın en iyi Nintendo oyunu Pokemon Legends Arceus, en iyi bağımsız oyun Cult of the Lamb olurken en çok aranan oyun da Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oldu.