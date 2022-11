Time'a göre 2022 yılının en iyi oyunları

29 Kasım 2022 Salı, 16:40

Her yıl en iyi oyunlar hakkında farklı mecralardan hazırlanan listeler yayınlanıyor. Bu yılın bitmesine bir ay kala Time editörleri favori oyunlarını listeledi. Bu listede yılın en iyi oyunları arasında gösterilen Elden Ring'den bağımsız imzalı en iyi oyun olarak görülen Stray'e kadar toplamda 10 oyun yer alıyor.

YILIN EN İYİ OYUNLARI LİSTESİNDE İLGİNÇ İSİMLER VAR

Bu listeye göre en iyi oyun God of War: Ragnarok oldu. Bu yılın en çok konuşulan oyunları arasında yerini alan ve indirme rekoru kıran Ragnarok'un hemen ardından ikinci sırada Horizon Forbidden West yerini alıyor.

Listede bazı oyunlar oyunseverler tarafından genel anlamda eleştirildi. Onlardan biri ve Time'a göre üçüncü sırada yer alan The Quarry oldu. The Quarry'i dördüncü sırada Elden Ring takip etti. Söz konusu listede dördüncü sırada yer alan Elden Ring, bu yıl hazırlanan neredeyse her listede birinci olmuştu. Bu listede yine daha aşağılarda sıralanması listenin eleştirilen bir başka yönü oldu.

Elden Ring'i, dünyanın sonunun insanlar için geldiği bir evrende kediyi kontrol ettiğiniz Stray beşinci sırada takip ediyor. The Last of Us Part 1 listede aşağılarda da olsa kendine yer bulurken, bir eklenti paketi olan Resident Evil Village: Shadows of Rose en iyi oyunlar arasında sayıldı.

Time'a göre 2022 yılının en iyi oyunlarının tam listesi şu şekilde: