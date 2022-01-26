2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun
2022 yılı, çoğu dijital oyun meraklıları için heyecanla bekleniyordu. İşte oyunseverler için, aralarında Starfield, Horizon Forbidden West ve Diablo Immortal'ın da dahil olduğu yeni yılın merakla beklenen heyecan verici oyunları...
Bilgisayar oyunları günden güne yaygınlaşıyor ve gitgide
daha fazla yetişkin bunların keyfini çıkarıyor. Özellikle yeni tip koronavirüs
pandemisiyle düşen sosyal aktivitelerimizin yerini video oyunları aldı. 2022
yılı ise oyunseverler için ‘yolunu gözledikleri’ oyunlar için önemli bir sene
olacak.
İşte 2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun…
GOD OF WAR: RAGNARÖK
Esin kaynağını İskandinav mitolojisinden alan efsaneleşmiş
aksiyon macera serisi God of War’un dokuzuncu oyunu olarak geliştirilen God of
War: Ragnarök, eski Norveç'te geçecek ve hikayenin ana kahramanları olan Kratos
ve küçük oğlu Atreus'a yer verecek. 2020 Altın Joystick Ödülleri'nde ‘En Çok
İstenen Oyun’ ödülünü alan God of War: Ragnarök, ‘PlayStation özel oyunu’
olarak tek platformda çıkış yapacak ve ağırlıklı olarak yeni nesil için
geliştiriliyor olsa da PlayStation 4 için de yayınlanacak. Oyunun 2022 yılı
içinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
DYING LIGHT 2 STAY HUMAN
2015 yılında piyasaya sürülen ve açık dünya, birinci şahıs,
hayatta kalma, korku, aksiyon, macera gibi türlerin tamamını içinde barındıran
Dying Light serisinin devam oyunu olma niteliği taşıyan Dying Light 2: Stay
Human’ın çıkış tarihi 4 Şubat olarak açıklandı ve ön siparişe açıldı. Dying
Light 2’de türümüzün tehlike altında olduğu kaotik bir dünyanın kaderini
değiştirme gücüne sahip bir gezgin olarak insanlığı kurtarmakla meşgul
olacağız.
AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA
James Cameron'ın Avatar film serisine dayanan, açık dünya,
birinci şahıs, aksiyon macera gibi türleri içinde barındıracak olan oyunun,
Ubisoft tarafından; Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon
Luna ve Google Stadia için 2022’de yayınlanacağı biliniyor. Avatar: Frontiers
of Pandora; gerçekçi ve sürükleyici detaylara sahip, açık dünyalı, birinci kişi
bakış açısına sahip bir aksiyon ve macera oyunu. Oyunun geliştirici ekibine
göre oyundaki karakterler dünyayı kendi başlarına anlayabilecek ve açık dünyaya
daha canlı bir hava katacak.
ELDEN RING
Bandai Namco Entertainment tarafından Microsoft Windows,
PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanması planlanan yeni aksiyon -
rol yapma oyunu Elden Ring, oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ve ünlü Game of
Thrones dizisinin yaratıcısı George R. R. Martin'in ortak çalıştıkları bir
proje. Derin geçmişlere sahip düşmanlar, ilerlemenize yardımcı olmak veya
ilerlemenizi engellemek için kendi benzersiz motivasyonlarına sahip karakterler
ve korkunç yaratıklar ile karşılaşacağınız nefes kesici bu dünyada yürüyerek
veya at sırtında, tek başınıza ya da diğer oyuncularla birlikte çevrimiçi
olarak dolaşabileceksiniz. Oyun, 25 Şubat’ta yayınlanmak üzere ön siparişe
açılmış durumda.
DIABLO IMMORTAL
Oyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun
geçtiğimiz yıllarda duyurulan mobil versiyonu Diablo Immortal, net çıkış tarihi
henüz açıklanmasa da 2022 yılının ilk yarısında iOS ve Android cihazlar için
ücretsiz olarak yayınlanacak. Devasa çok oyunculu çevrimiçi aksiyon rol yapma
oyunu olarak tasarlanan mobil oyunun, Diablo II ve Diablo III’deki olayların
seyrinde gerçekleşeceği biliniyor.
THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM
J.R.R. Tolkien'ın hikayesinde ne kadar hayati rol oynasa da
Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Gollum olarak, onun için
kıymetli olan tek şeyin peşinde tehlikeli bir maceraya atılacağınız Yüzüklerin
Efendisi: Gollum'da bu hikayenin keyfine varacaksınız. Microsoft Windows,
PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için 2022'de piyasaya sürülmesi
planlanan oyunun Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte
yayınlanacağı biliniyor.
VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES 2
‘Vampir hikayeleri’ temalı bir rol yapma oyunu serisi olan
The Masquerade'de öyküler, günümüz dünyasının daha karanlık, fantastik, gotik
ve punk atmosferinde geçiyor. Tehlikeli ve bir o kadar da cezbedici karakterler
ve gruplar ile dolu bir kent olan Seattle'da bambaşka bir deneyim
yaşayabileceğiniz, kült haline gelmiş serinin devamı olan bu oyunda yaptığınız
seçimler, hayata geçirdiğiniz planlar ve çevirdiğiniz entrikalar ile güç
dengelerini değiştirebileceksiniz. PlayStation 4, Xbox X/S Serisi, Xbox One,
Microsoft Windows ve PlayStation 5 için yayınlanması planlanan oyunun net çıkış
tarihi bilinmese de 2022’de yayınlanacağı öngörülüyor.
HORIZON FORBIDDEN WEST
Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon
rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın (2017) devamı niteliğindeki oyun, 18 Şubat
2022'de sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Açık bir
dünyada geçecek olan oyunda oyuncular, Amerika Birleşik Devletleri'nin,
özellikle California, Nevada ve Utah eyaletlerinin kıyamet sonrası bir versiyonu
olan Yasak Batı isimli gizemli bölgeyi keşfetmeye çalışacak. Sony, oyunun
PlayStation 4 sürümünü satın alanların ücretsiz olarak PlayStation 5 sürümüne
güncelleyebileceğini, PlayStation 4 sürümü daha ucuz olduğu için 10 dolar
tasarruf etmenin mümkün olduğunu duyurmuştu.
S.T.A.L.K.E.R. 2: HEART OF CHERNOBYL
Rus yönetmen Andrey Tarkovski’nin ünlü Stalker (İz Sürücü)
filminden esinlenen ödüllü bilgisayar oyunu serisi, serinin yeni oyunu
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ile yeni nesil konsollara çıkışını
gerçekleştiriyor. Birinci şahıs nişancı, simülasyon ve korku türlerinin eşsiz
karışımını deneyimleyebileceğiniz oyun, Xbox Series X/S için 28 Nisan’da yayınlanmak
üzere ön siparişe açıldı.
STARFIELD
The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren Starfield, yıldızların arasında geçen yeni nesil bir rol yapma oyunu. İstediğimiz karakteri oluşturup insanlığın en büyük gizemine cevap arayacağımız bu destansı yolculuk 11 Kasım’da sadece Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Birinci veya üçüncü şahış bakış açısıyla oynanabilecek oyun, geliştiricisi Todd Howard tarafından ‘uzayda Skyrim’ olarak tanımlanıyor.
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