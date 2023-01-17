2022'de en çok okunan Wikipedia başlıkları açıklandı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:22

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:22

Dünyanın farklı konu başlıklarıyla en çok tıklanan içeriklerine sahip olan Wikipedia, "Kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan; özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız ve kar amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi" olarak tanımlanıyor. 2022'de ise Wikipedia'da bazı konular ve başlıklar diğerlerine göre daha çok okundu.

CLEOPATRA EN ÇOK OKUNAN BAŞLIK OLDU

Milyonlarca içeriği bünyesinde toplayan internet ansiklopedisinin açıkladığına göre 2022 yılında en çok Cleopatra içeriği okundu. Dublin Üniversitesinden sosyolog Taha Yasseri, her yıl platformda en çok okunan başlıkları açıklıyor. 2022'ye dair veriyi paylaşan Yasseri, en çok okunan başlığın 55 milyon 882 bin görüntülenme ile Cleopatra olduğunu aktardı.

İkinci sırada ise şaşırtmayacağı gibi Jeffrey Dahmer konusu oldu. Netflix'in yeni dizisi ve çok ilgi gören aynı isimli yapımı, yayınlandığı dönemde Dahmer'in gündem olmasına neden olmuştu. 54 milyon 10 bin kez görüntülenen Jeffrey Dahmer, bilmeyenler için Amerikalı bir seri katil olarak tanınıyor ve yapımda da hayatına dair bölümler yer alıyor.

Bir diğer en çok okunan başlık topluluğu geçen yılın başlarından beri gündem olan Ukrayna-Rusya savaşı. Yaklaşık 50 milyon görüntülenme ile Ukrayna, Rusya ve genel olarak iki ülke arasındaki diğer savaşlar çatışmalar Wikipedia'da araştırıldı ve okundu.

46 milyon 512 bin görüntülenme ile 2022'de ölenler, 46 milyon 453 bin görüntülenme ile 2022 FIFA Dünya Kupası ve 43 milyon 566 bin görüntülenme ile Kraliçe Elizabeth yer aldı.