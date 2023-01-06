Suudi Arabistan'dan Wikipedia hamlesi: Yöneticiler hapse atıldı

06 Ocak 2023 Cuma, 12:30

Suudi Arabistan Wikipedia'ya sızdı ve sitedeki içeriği kontrol etmek amacıyla iki yöneticiyi hapse attı. Yöneticiler, 32 yıl ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AFP'nin haberine göre, insan hakları kuruluşları Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi (Dawn) ve Beyrut merkezli Smex tarafından yapılan ortak açıklamada, "Wikimedia'nın soruşturması, Suudi hükümetinin Wikipedia'nın bölgedeki ekibinin en üst kademelerine sızdığını ortaya çıkardı" denildi.

Dawn ve Smex, "iki üst düzey yöneticinin tam korumalı sayfaları düzenleyebilmek de dahil Wikipedia'da ayrıcalıklı erişime sahip gönüllüler" olduğunu belirtirken 2 yılı aşkın süredir de hapiste olduklarını söyledi.

Tutuklamaların "ülkedeki Wikipedia yöneticilerine yönelik baskının" bir parçası olduğunu söyleyen Dawn ve Smex, hapse atılan iki kişinin isimlerini Usame Halid ve Ziyad el-Sofiani olarak verdi.

Dawn'ın Körfez Bölgesi Araştırma Direktörü Abdullah Alaoudh, Halid'in 32 yıl, Sofiani'nin ise sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Alaoudh, "Bir yandan Usame Halid ve Ziyad el-Sofiani'nin tutuklanması, diğer yandan Wikipedia'ya sızılması, Suudi hükümetinin Wikipedia'yı nasıl kontrol etmek istediğinin korkutucu yönünü gösteriyor" dedi.

Dawn ve Smex'in açıklaması, Wikimedia'nın geçen ay "Mena [Orta Doğu ve Kuzey Afrika] bölgesindeki Wikipedia projelerinde çıkar çatışması yaratacak düzenlemeler yapan" 16 kullanıcıya küresel yasak getirdiğini duyurmasının ardından geldi.