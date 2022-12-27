2022'nin 'en iyi kameraya sahip' akıllı telefonları açıklandı: 50 bin liralık iPhone 14 Pro Max, ilk 3'e giremedi

27 Aralık 2022 Salı, 12:11

Teknoloji dünyası, oldukça hareketli geçen bir yılı geride bıraktı. Covid-19 ve küresel enflasyona rağmen neredeyse tüm markalar, yeni amiral gemisi telefonlarıyla kullanıcılarını karşısına çıktı.

YILIN EN İYİ AKILLI TELEFONU HANGİSİ?

Son olarak 2022'nin en iyi kameraya sahip akıllı telefon modelleri paylaşıldı.

İşte, WebTekno'nun DxOmark verilerine dayanarak aktardığı 2022'nin en iyi kameraya sahip akıllı telefonları...

HUAWEI MATE 50 PRO (149 PUAN)

Fiyatı: 32.999 TL

Huawei Mate 50 Pro kamera özellikleri:

50 MP + 13 MP + 12 MP şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Huawei Mate 50 Pro, XMAGE isimli bir görüntü teknolojisine sahip. Şirkete göre bu teknoloji, bugüne dek görülmemiş yükseklikte renk doğruluğu, canlılığı ve ayrıntı sunuyor.

GOOGLE PIXEL 7 PRO (147 PUAN)

Türkiye fiyatı: Yok

Google Pixel 7 Pro kamera özellikleri:

50 MP + 12 MP + 48 MP çözünürlük sunan üçlü kamera kurulumuyla gelen Google Pixel 7 Pro, özellikle de 48 MP'lik telefoto kamerası ile dikkat çekiyor.

HONOR MAGIC4 ULTIMATE (147 PUAN)

Türkiye fiyatı: Yok

Honor Magic4 Ultimate kamera özellikleri:

50 MP + 50 MP + 64 MP + 64 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumu ile gelen Honor Magic4 Ultimate, 3,5x optik, 100x dijital yakınlaştırma vadediyor.

IPHONE 14 PRO MAX / IPHONE 14 PRO (146 PUAN)

iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatı: 53.300 TL

iPhone 14 Pro Türkiye fiyatı: 45.179 TL

iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro kamera özellikleri:

Ortak kamera kurulumuna sahip olan telefonlar, 48 MP +12 MP + 12 MP şeklindeki kurulumla geliyorlar. Özellikle de düşük ışık performansı ile göz dolduran iPhone 14 Pro serisi, iPhone 13 Pro'dan 3 kat daha iyi çekimler yapıyor.

GOOGLE PIXEL 7 (140 PUAN)

Türkiye fiyatı: Yok

Google Pixel 7 kamera özellikleri:

50 MP + 12 MP şeklinde ikili kamera kurulumu ile piyasaya sürülen Google Pixel 7, tüketicilerin ihtiyacını her anlamda karşılayabilecek türden bir model.

XIAOMI 12S ULTRA (136 PUAN)

Türkiye fiyatı: Yok

Xiaomi 12S Ultra kamera özellikleri:

50 MP + 48 MP + 48 MP şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan Xiaomi 12S Ultra, 1 inç boyutlu Sony IMX989 kullanıyor. Leica teknolojileriyle donatılan akıllı telefon, özel çekim modlarına sahip.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (135 PUAN)

Türkiye fiyatı: 30.966 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra kamera özellikleri:

108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP şeklinde dörtlü kamera kurulumu ile gelen Samsung Galaxy S22 Ultra, şu ana kadar gördüğümüz en yüksek çözünürlük değerini sunuyor. Telefonun telefoto kamerasında 10x optik yakınlaştırma desteği bulunuyor.

IPHONE 14 PLUS / IPHONE 14 (133 PUAN)

iPhone 14 Plus Türkiye fiyatı: 32.966 TL

iPhone 14 Türkiye fiyatı: 30.999 TL

iPhone 14 Plus, iPhone 14 kamera özellikleri:

Tıpkı iPhone 14 Pro Plus ve iPhone 14 Pro'da olduğu gibi, iPhone 14 Plus ve iPhone 14'te de aynı kamera kurulumu mevcut. Bu kamera kurulumu 12 MP + 12 MP iki adet kamerayı içeriyor. "Aksiyon Modu" çekimleri için mükemmele yakın stabilizasyon sunan iPhone 14 modelleri, düşük diyafram açıklıkları ile düşük ışıkta üstün performans sunuyor.