Mühendis hatası her şeyi değiştirdi: iPhone 14 Pro'nun iptal edilen planları ortaya çıktı

25 Aralık 2022 Pazar, 10:33

Geçen aylarda tanıtılan ve iPhone’un bugüne kadar ki en güçlü modellerinden birisi olan iPhone 14 Pro, pek çok kullanıcıyı “yeşil çizgi” hatasıyla çileden çıkarmayı başarmıştı. iOS 16 ile kullanıcıların karşısına çıkan bu sorunun yazılımsal olduğu ve güncellemeyle düzeleceği açıklanmıştı.

Öte yandan pek çok iPhone 14 Pro kullanıcısı, telefonlarının bekledikleri kadar güçlü olmadığından şikâyet ediyordu.

WebTekno'nun haberine göre; son olarak ortaya çıkan bazı bilgiler ise aslında iPhone 14’ün neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü olacağını ancak son anda bu projenin "çöpe atıldığını" gösteriyor.

IŞIN İZLEME ÖZELLİĞİ OLAN TELEFON OLACAKTI

The Information tarafından elde edilen bilgilere göre Apple mühendisleri, iPhone 14'ün geliştirilme aşamasında cihaza onlarca farklı özellik eklemek istemişti.

Telefonun grafik işlem birimi (ekran kartı) üzerinde çalışmalar yapan mühendisler, iPhone 14 Pro’ya donanım hızlandırma destekli ışın izleme ve pek çok farklı özellik ekleyerek telefonun güncel bir oyun bilgisayarı kadar güçlü olmasını amaçlıyordu.

Ancak geliştirme sürecinin sonlarına doğru grafik işlem birimlerinde büyük bir hata keşfedildi. Bu hata yüzünden iPhone 14 Pro’nun grafik işlem birimi çok fazla güç tüketiyor ve ısınıyordu.

Tüm bunlara ek olarak en azından günü çıkarması beklenen telefonun şarjı, normal kullanımda bile en fazla birkaç saat dayanabiliyordu.

Dolayısıyla mühendisler tüm bu planlardan vazgeçerek iPhone 14 Pro’yu donanımın sunduğu güvenli limitler içerisinde geliştirmeye çalıştı.

BU ÖZELLİKLER IPHONE 15 AİLESİNDE TANITILABİLİR

The Information’ın ismi açıklanmayan Apple çalışanları, mühendisler ve eski çalışanlardan aldığı bu bilgilere göre Apple bu özellikle iPhone 15 ailesi için geliştirmeye başladı bile.

Şirket bir sonraki telefon neslinde aynı hataları yapmayarak bu özellikleri iPhone 15 Pro ve Pro Max (ya da Ultra) modellerine koyacağı iddia ediliyor.

Ayrıca ortaya çıkan diğer bilgilere ve iddialara göre Apple’ın performansıyla ünlü silikon çipleri, aslında belirtilenden çok daha güçlü ancak Cupertino'lu teknoloji devi, bu işlemcilerin yüksek enerji tüketimini engellemek için tüm çipleri kısıtlamak zorunda kalıyor.

Elde edilen bilgilere göre tüm bu sorunlara ek olarak Apple, mühendislerine çip startup’larının sürekli olarak battığını belirten sunumlar yaparak mühendislerin farklı şirketlere geçiş yapmasını psikolojik olarak engellemeye çalışıyor.