Beklentileri karşılayamadığı için iPhone 14 Pro'dan çıkarıldı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:02

Apple'ın 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde çok daha güçlü GPU yer alacakken, bazı sorunlar yaşandığı için A16 Bionic işlemciye bazı özellikler eklenmedi. The Information tarafından aktarılan rapora göre A16 Bionic işlemcinin inşa edildiği süreçte daha önce karışlaşılmayan sorunlar yaşandı, Işın İzleme teknolojisinin yerleştirilmesi planlanırken, yeni eklenecek diğer iyileştirmeler beklentileri aşamadı. Bu sebeple de GPU tarafında mevcut sistem tercih edildi.

iPHONE 14 PRO VE PRO MAX MODELLERİNİN GPU'SU DAHA GÜÇLÜ OLABİLİRDİ

A15 Bionic ve A16 Bionic işlemciler arasında büyük bir performans farkının olmaması da işlemcinin geliştirilme aşamasında yaşanan aksilikler etkili oldu. Tasarım hatası ve hatanın geç fark edilmesi sebebiyle A16 Bionic işlemci istenildiği kadar güçlü hale getirilemedi.

The Information tarafından aktarıldığı kadarıyla grafik tarafında yaşanan bu problem, ekibin yeniden yapılandırılmasına dahi sebep olmuş.

Apple, 2023 yılında A17 Bionic işlemci için GPU tarafında bu gelişmeleri sağlamayı hedefliyor.