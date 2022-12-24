Çin'de 5G ve fiber optik kapsamaya sahip 110 şehir var

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Çin'de gigabit kapasitesinde 5G ve fiber optik hizmetleri sunabilen şehir sayısı Ekim ayı sonunda 110'a ulaştı.

Xinhua
24 Aralık 2022 Cumartesi, 11:49
Çin'de 5G ve fiber optik kapsamaya sahip 110 şehir var
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Bölgesel dağılım açısından bu şehirlerin 41'i Çin'in doğusunda, 29'u orta kesimlerde, 40'ı ise ülkenin batısında yer alıyor.

Bu şehirlerdeki ortalama kentsel hanelerde gigabit kapasitesinde fiber ağ kapsama alanı yüzde 100'ü aşarken, 5G baz istasyonu sayısı 10.000 kişi başına 22,2 ile 15,7'lik ülke ortalamasının üzerine çıktı.

YÜZDE 80'DEN FAZLA 5G ERİŞİMİ VAR

Bu şehirlerde, büyük kamu hastanelerinin, büyük üniversitelerin, önemli kültürel ve turistik alanların, ana havaalanlarının ve önemli yolların yüzde 80'inden fazlasının 5G ağına erişimi var.


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