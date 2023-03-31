GeForce Now'a nisan ayında eklenecek 23 oyun

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:29

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 13:29

GeForce Now bir süre önce Türkiye özelinde aldığı kararla tepki çekmişti. Bu kararda platforma Türkiye’den bağlanan ücretli abonelik almış kullanıcılar aylık 200 saat kullanabilecekti. Yani ücretli aboneler bile artık 6 saat sistem üzerinden oyun oynayabilecek gibi bir durum söz konusuyken nisan ayında sisteme eklenecek oyunlar açıklandı.

23 OYUN EKLENİYOR

GeForce Now sisteminde binin üzerinde oyun halihazırda bulunuyor. Buna ek olarak sürekli de yeni oyunlar ekleniyor.

Platforma nisan ayında eklenecek 23 oyun ise şu şekilde: