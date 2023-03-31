GeForce Now'a nisan ayında eklenecek 23 oyun

GeForce Now aboneleri için oyun kütüphanesine 23 oyun daha ekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:29
GeForce Now'a nisan ayında eklenecek 23 oyun
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GeForce Now bir süre önce Türkiye özelinde aldığı kararla tepki çekmişti. Bu kararda platforma Türkiye’den bağlanan ücretli abonelik almış kullanıcılar aylık 200 saat kullanabilecekti. Yani ücretli aboneler bile artık 6 saat sistem üzerinden oyun oynayabilecek gibi bir durum söz konusuyken nisan ayında sisteme eklenecek oyunlar açıklandı.

23 OYUN EKLENİYOR

GeForce Now sisteminde binin üzerinde oyun halihazırda bulunuyor. Buna ek olarak sürekli de yeni oyunlar ekleniyor. 

Platforma nisan ayında eklenecek 23 oyun ise şu şekilde:

  • Meet Your Maker (4 Nisan – Steam)
  • Road 96: Mile 0 (4 Nisan – Steam)
  • TerraScape (5 Nisan – Steam)
  • Curse of the Sea Rats (6 Nisan – Steam)
  • Ravenswatch (6 Nisan – Steam)
  • Supplice (6 Nisan – Steam)
  • DE-EXIT – Eternal Matters (14 Nisan – Steam)
  • Survival: Fountain of Youth (19 Nisan – Steam)
  • Tin Hearts (20 Nisan – Steam)
  • Dead Island 2 (21 Nisan – Steam)
  • Afterimage (25 Nisan – Steam)
  • Roots of Pacha (25 Nisan – Steam)
  • Bramble: The Mountain King (27 Nisan – Steam)
  • 11-11 Memories Retold (Steam)
  • canVERSE (Steam)
  • Teardown (Steam)
  • Get Even (Steam)
  • Little Nightmares (Steam)
  • Little Nightmares II (Steam)
  • The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)
  • The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)
  • The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)
  • The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

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