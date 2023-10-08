2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?

Steam her sene Cadılar Bayramı'na özel olarak kullanıcılarına indirimler düzenleniyor. Birçok Steam kullanıcısı Cadılar Bayramı indiriminin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:43
2023 Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?
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Dijital oyun mağazası Steam, her yıl kullanıcılarına düzenlediği büyük indirim etkinlikleriyle oyuncuların ilgisini çekiyor. Bu etkinliklerden biri olan Cadılar Bayramı İndirimi, oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman?

STEAM CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Steam Cadılar Bayramı indirimi, her yıl düzenlenen büyük etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu etkinlik sırasında birçok oyun, önemli indirimlerle satışa sunuluyor. Oyuncular, bu dönemi uzun zamandır bekliyor ve cüzdanlarını hazırlıyor.

Bu yılki Steam Cadılar Bayramı indirimi, 26 Ekim tarihinde saat 20.00'de başlayacak. Bu etkinlik kapsamında birçok popüler oyun, cazip fiyatlarla oyuncularla buluşacak. Birçok 3A (Yüksek bütçeli oyunlar) oyun indirime girecek. 

Cadılar Bayramı etkinliği sona erdikten sonra ise Steam'in açıkladığı bilgilere göre Sonbahar indirimleri başlayacak. Sonbahar indirimleri 21 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek.


Steam Cadılar Bayramı oyun

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