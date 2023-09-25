Steam 2024 indirim tarihleri nedir?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:36

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:36

Dijital oyun mağazası Steam, 2024 yılı indirim takvimi açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği büyük etkinliklerin tarihleri belli oldu. İşte Steam 2024 İndirim Takvimi:

Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 Ocak - 15 Ocak Bu etkinlik, yeni yılın başında gerçekleşecek ve ekonomi temalı oyunları içerecek.

Korsanlar vs. Ninjalar Festivali: 22 Ocak - 29 Ocak Oyun dünyasının sevilen temalarından biri olan korsanlar ve ninjalar, bu etkinlikte buluşacak.

Steam Next Fest: 5 Şubat - 12 Şubat Steam'in yıl içinde üç kez düzenlediği Next Fest, oyunseverlere yeni oyunları deneme fırsatı sunacak.

Remote Play Together: 12 Şubat - 19 Şubat Oyuncuları bir araya getiren Remote Play Together etkinliği, arkadaşlarınızla oynamak için harika bir fırsat sunacak.

Dinozorlar vs. Robotlar Festivali: 26 Şubat - 4 Mart Bu etkinlikte, dinozorlar ve robotlar arasındaki mücadeleyi konu alan oyunlar indirimde olacak.

İlkbahar İndirimi: 14 Mart - 21 Mart Steam'in büyük mevsimsel indirimi, oyunseverlere harika fırsatlar sunacak.

Deste Oluşturma Festivali: 25 Mart - 1 Nisan Koleksiyonunuzu genişletmek için ideal olan bu etkinlik, desteklenmesi gereken oyunları içerecek.

Steam'in bu büyük etkinliklerine ek olarak, "Steam 2024 Yaz İndirimi ne zaman?", "Steam 2024 Kış İndirimi ne zaman?" ve "Steam 2024 Cadılar Bayramı İndirimi ne zaman?" gibi sorular şimdilik cevapsız kalsa da, bu etkinliklerin de tarihleri yakın bir zamanda duyurulacaktır.