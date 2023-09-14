Overwatch 2'den sonra Steam'deki en kötü oyun belli oldu

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:29

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:55

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından biri olan Steam 20. yaşını kutlarken, bir yandan en kötü oyunlar da konuşuluyor. Geçen günlerde platforma gelen Overwatch 2 o kadar sevilmemişti ki Steam'in en sevilmeyen oyunu olmuştu. Oyuncular tarafından topa tutulan oyunun ardından bir adayımız daha var: NBA 2K24.

Oyun Overwatch 2'den sonra Steam'de yer alan en kötü oyunlar arasında yer alıyor.

STEAM'DE YER ALAN EN KÖTÜ OYUN

Oyunseverler NBA 2K24'te optimizasyon sorunu yaşadıklarını, grafiklerin kötü olduğunu, aşırı sistem gereksinimleri ve önceki sürüme göre çok az sayıda şeyin değiştiğini söyleyerek oyunu topa tutmaya başladı.

NBA 2K24 platformdaki en kötü oyun olarak zirveye oturmayı başardı. Stem resmi olarak bu listeyi göstermese de Hall of Shame sitesi utanç kaynağı olan oyunları listeliyor. Burada yerini alan oyunla ilgili olumsuz yorum sayısı da giderek artıyor.

NBA 2K24'ün PC sürümü 4 bin 516 inceleme ile 'son derece olumsuz' olarak listelenen listeleniyor. Oyun Steam'e 8 Eylül 2023 tarihinde gelmişti.

NBA 2K24'ün Steam'deki fiyatı 1.150 TL.