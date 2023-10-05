Diablo IV Steam'e geliyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:49

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:50

Blizzard'ın beklenen oyunlarından biri olan Diablo IV, 17 Ekim tarihinde Steam platformuna geliyor. Bu büyük duyuru, "video oyunu haberleri ve fırsatları hesabı Wario64 aracılığıyla Steam'de cehennem temalı bir RPG'yi heyecanla bekleyen oyunculara ulaştı" şeklinde verildi.

Diablo IV, konsol platformlarında (Switch hariç) zaten mevcuttu, ancak oyunun PC versiyonu önceden sadece Blizzard'ın Battle.net servisinde bulunuyordu. Aynı stüdyonun diğer büyük oyunu Overwatch 2'de geçen günlerde Steam'e gelmişti.

Blizzard, gelecekte daha fazla oyununu Steam'e taşımayı düşündüğünü açıkladı, ancak hangi oyunların bu platformda yer alacağı ve ne zaman geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.