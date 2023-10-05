Diablo IV Steam'e geliyor!
Oyun stüdyosu Blizzard'ın popüler oyunu Diablo IV'ün Steam'e geleceği açıklandı. İşte oyunun Steam'de çıkış tarihi!
Blizzard'ın beklenen oyunlarından biri olan Diablo IV, 17 Ekim tarihinde Steam platformuna geliyor. Bu büyük duyuru, "video oyunu haberleri ve fırsatları hesabı Wario64 aracılığıyla Steam'de cehennem temalı bir RPG'yi heyecanla bekleyen oyunculara ulaştı" şeklinde verildi.
Diablo IV, konsol platformlarında (Switch hariç) zaten mevcuttu, ancak oyunun PC versiyonu önceden sadece Blizzard'ın Battle.net servisinde bulunuyordu. Aynı stüdyonun diğer büyük oyunu Overwatch 2'de geçen günlerde Steam'e gelmişti.
Blizzard, gelecekte daha fazla oyununu Steam'e taşımayı düşündüğünü açıkladı, ancak hangi oyunların bu platformda yer alacağı ve ne zaman geleceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!
- 'Şov yaptınız indirim mi istiyorsunuz?'
- Şikâyetini Allah’a yapan hâkim
- 'Had bilmezler'
- 'Çok istedik ama olmadı!'
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Üniversitede dehşet anları!
- Dev maç için tekrar talebi!
- 'Erdoğan'ın seçimden önceki görüşüymüş'