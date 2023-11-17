2023 yılında en sık kullanılan ve en kötü şifreler belli oldu

2023 yılının en kolay bulunabilir şifreleri için liste açıklandı. Listede yer alan bir şifreye sahipseniz bu şifreyi hemen değiştirmeniz gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:52
2023 yılında en sık kullanılan ve en kötü şifreler belli oldu
Abone Ol google-news

İnsanların büyük bir çoğunluğunun birden fazla hesabı bulunuyor ve burada bulunabilirliği düşük şifreler tercih etmesi gerekiyor. Hal böyle olunca şifreyi daha kolay yazmak adına kişiler kısa ve kolay şifreler tercih edebiliyor. İşte bu noktada da hackerların hedefi haline geliyorlar. 2023 yılının en çok kullanılan ve en kötü şifreleri açıklandı.

2023 YILININ EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELERİ AÇIKLANDI

NordPass tarafından yayınlanan dünyanın en yaygın 200 şifresi belli oldu. Listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı. Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.

Geçen yıl en çok kullanılan şifre ise ''password'' olmuştu. 

NordPass tarafından yayınlanan en çok kullanılan 10 kolay şifre:

  • 123456
  • admin
  • 12345678
  • 123456789
  • 1234
  • 12345
  • password
  • 123
  • Aa123456
  • 1234567890

2023 yılında en çok tercih edilen şifreler en çok kullanılan şifreler

İlgili Haberler

Steam dünyada en çok kullanılan ekran kartı ve işlemcileri açıkladı

Steam dünyada en çok kullanılan ekran kartı ve işlemcileri açıkladı
Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?

Windows 11 bilgisayarlarda Wi-Fi şifreleri nasıl öğrenilir?
Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı karadeliklerin boyutunu açıkladı

Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı karadeliklerin boyutunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler