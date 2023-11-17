2023 yılında en sık kullanılan ve en kötü şifreler belli oldu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:52

Güncelleme: 17.11.2023 - 08:52

İnsanların büyük bir çoğunluğunun birden fazla hesabı bulunuyor ve burada bulunabilirliği düşük şifreler tercih etmesi gerekiyor. Hal böyle olunca şifreyi daha kolay yazmak adına kişiler kısa ve kolay şifreler tercih edebiliyor. İşte bu noktada da hackerların hedefi haline geliyorlar. 2023 yılının en çok kullanılan ve en kötü şifreleri açıklandı.

2023 YILININ EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELERİ AÇIKLANDI

NordPass tarafından yayınlanan dünyanın en yaygın 200 şifresi belli oldu. Listede yer alan şifrelerin büyük bir çoğunluğu 2022 listesinde de yer almıştı. Listede birinci sırada yer alan şifre elbette şaşırtmıyor: 123456. Bu yıllardır kullanılmaması söylenmesine rağmen en çok kullanılan şifreler arasıda yer alıyor.

Geçen yıl en çok kullanılan şifre ise ''password'' olmuştu.

NordPass tarafından yayınlanan en çok kullanılan 10 kolay şifre: