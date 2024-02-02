2024 iyi başlamadı; teknoloji sektöründe 30 bin kişi çıkarıldı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:43

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:43

Yapay zekanın devrimini yaşadığı 2023 yılında pek çok şirkette pozisyonlarda güncellemeye gitti. Teknoloji şirketlerinin en çok etkilendiği bu gelişmede oyun sektörü de dahil olmak üzere binlerce kişi işten çıkarıldı. Farklı yapay zeka araçlarını kullanmaya başlayan şirketler, artık 'bazı çalışanlara' ihtiyaç dahi duymuyor.

GEÇEN YILIN TAMAMINDA TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ 262 BİN 595 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ocak 2024 için yayınlanan verilere göre yalnızca ocak ayında teknoloji sektöründe 30 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Şubat ayında ise bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

İşten çıkarma verilerini derleyen Layoffs.fyi teknoloji şirketlerinin işten çıkarma verilerini de aktardı. Buna göre bu yılın ilk ayında 115 farklı şirket 30 bin 375 kişiyi işten çıkarttı. Söz konusu verinin içinde ise Zoom'daki 150 kişinin işten çıkarması da yer alıyor.

Öte yandan 1 bin 189 bin teknoloji şirketi 2023 yılında 262 bin 595 çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

Yani 12 aya kıyasla daha 1 ayda 30 bine yakın kişinin işten çıkarılması önceki yıla göre daha yüksek işten çıkarmalara işaret ediyor.

Ülkemizde bir ara bulunan ancak birkaç yıldır kullanılmayan PayPal ise 2 bin 500 çalışanını işten çıkardı.

Twitter'ın eski CEO'su ve kurucusu Jack Dorsey'in şirketi Block ise 1 bin kadar çalışanı ile yollarını ayırdı.

Microsoft da daha birkaç gün önce Xbox tarafında 1 bin 900 kişiyi çıkardı.

Bir diğer şirket ise eBay olmuştu ve o da çalınlarının yüzde 9'unu işten çıkarma kararını duyurmuştu.

Oyun sektöründe de ocak ayı bitmeden 6 binin üzerinde işten çıkarma yapılmıştı.

En büyük işten çıkarmayı ise yakın zaman önce Google yapmıştı. Google 2023 yılında 12 bine yakın çalışanını işten çıkarmıştı. Google'a bunun bilançosu ise 2,1 milyar dolar olmuştu. Tazminat ve diğer masraflarla Google işten çıkarmayı tamamlamak için büyük bütçe ayırdı.