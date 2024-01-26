2024 oyun sektörü için iyi başlamadı; 6000'den fazla kişi işten çıkarıldı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 23:40

Güncelleme: 26.01.2024 - 23:40

Yılın daha ilk ayında onlarca şirket binlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Sadece oyun sektöründe ocak ayında 6 binin üzerinde çalışan işinden oldu. Bunlardan en son Microsoft'un 1.900 kişiyle yollarını ayırması oldu.

Daha önce de ocak ayının başında Unity, 1.800 çalışanını işten çıkarttı.

BİNLERCE KİŞİ YILIN DAHA İLK AYINDA İŞTEN ÇIKARILDI

Riot Games, Amazon Twitch, Discord, ve daha birçok şirket ekonomik sıkıntılardan ve bazı departmanları kapatmaya karar verdikleri için bu kararı aldığını duyurdu.

Video Games Chronicle tarafından açıklandığı gibi 2024 yılının ilk ayında 5 bin 600 kişi işten çıkarıldı. 2023'te ise sektördeki tüm işten çıkarmalar bunun iki katıydı.

Nacon'dan yayıncılık departmanı başkanı Benoit Clerc'e göre pazarın oyunlara aşırı doyması bu büyük çaplı işten çıkarmanın en büyük nedeni. Bir diğer nedense pandemi sırasında başlayan çalışanların finanse edilişi özellikle dünya çapındaki ekonomik sıkıntılarla birlikte işten çıkarmaları da etkiledi.