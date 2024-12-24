Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:26

Güncelleme: 24.12.2024 - 18:26

Steam bu yıl en çok hangi oyunların satıldığını listeledi. Buna göre platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere hazırlanan bu listelerde hangi oyunlar yer alıyor?

2024'TE STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Steam her yıl farklı kategorilerde en çok satan oyunları yayınlıyor. Bu yıl da PC tarafı başta olmak üzere, el oyun konsolu Steam Deck ve VR tarafı için de en çok satılan oyunların listesi hazırlandı.

Platin Kategorisi

Baldur's Gate 3 Black Myth Wukong Apex Legends Dota 2 Call of Duty Black Ops 6 Destiny 2 Elden Ring Palworld Warhammer 40K: Space Marine 2 Counter Strike 2 Helldivers 2 PUBG

Gold Kategorisi

Path of Exile 2 DRAGON BALL: Sparking! ZERO NARAKA: BLADEPOINT FC24 Dead By Daylight FC25 Warframe Enshrouded The First Descendant Throne of Liberty War Thunder Cyberpunk 2077

Silver Kategorisi

Tekken 8 Call of Duty: Modern Warfare 3 Lethal Company Final Fantasy XIV Granblue Fantasy: Relink Stardew Valley Diablo IV Forza Horizon 5 Manor Lords Last Epoch Forza Horizon 4 One Human Rust Yo-Gi-Oh: Master Duel Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls Online Stalker 2 Grand Theft Auto V Fallout 76 Hogwarts Legacy Rainbow Six Siege Grey Zone Warfare Dragon's Dogma 2 Lost Ark Ghost of Tsushima COD: Warzone

Bronz Kategorisi