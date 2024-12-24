Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı

Steam'de 2024'te en çok satılan oyunların bir listesi yayınlandı. Oyunlar farklı listelerde konumlandırıldı. İşte 2024'ün en çok satan oyunları:

Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:26

Steam bu yıl en çok hangi oyunların satıldığını listeledi. Buna göre platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere hazırlanan bu listelerde hangi oyunlar yer alıyor?

2024'TE STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Steam her yıl farklı kategorilerde en çok satan oyunları yayınlıyor. Bu yıl da PC tarafı başta olmak üzere, el oyun konsolu Steam Deck ve VR tarafı için de en çok satılan oyunların listesi hazırlandı.

Platin Kategorisi

  1. Baldur's Gate 3
  2. Black Myth Wukong
  3. Apex Legends
  4. Dota 2
  5. Call of Duty Black Ops 6
  6. Destiny 2
  7. Elden Ring
  8. Palworld
  9. Warhammer 40K: Space Marine 2
  10. Counter Strike 2
  11. Helldivers 2
  12. PUBG

Gold Kategorisi

  1. Path of Exile 2
  2. DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  3. NARAKA: BLADEPOINT
  4. FC24
  5. Dead By Daylight
  6. FC25
  7. Warframe
  8. Enshrouded
  9. The First Descendant
  10. Throne of Liberty
  11. War Thunder
  12. Cyberpunk 2077

Silver Kategorisi

  1. Tekken 8
  2. Call of Duty: Modern Warfare 3
  3. Lethal Company
  4. Final Fantasy XIV
  5. Granblue Fantasy: Relink
  6. Stardew Valley
  7. Diablo IV
  8. Forza Horizon 5
  9. Manor Lords
  10. Last Epoch
  11. Forza Horizon 4
  12. One Human
  13. Rust
  14. Yo-Gi-Oh: Master Duel
  15. Red Dead Redemption 2
  16. The Elder Scrolls Online
  17. Stalker 2
  18. Grand Theft Auto V
  19. Fallout 76
  20. Hogwarts Legacy
  21. Rainbow Six Siege
  22. Grey Zone Warfare
  23. Dragon's Dogma 2
  24. Lost Ark
  25. Ghost of Tsushima
  26. COD: Warzone

Bronz Kategorisi

  1. World of Warships
  2. P3R
  3. Ark
  4. PoE
  5. Hearts of Iron 4
  6. Satsifactory
  7. Civ6
  8. Stellaris
  9. No Mans Sky
  10. It Takes Two
  11. Fallout 4
  12. Silent Hill 2
  13. Content Warning
  14. Rimworld
  15. Ready or Not
  16. MH World
  17. Metaphor
  18. Chained Together
  19. Sims 4
  20. Horizon FW
  21. TF2
  22. MH Wilds
  23. The Finals
  24. BodyCam
  25. Euro Truck Sim
  26. Factorio
  27. V Rising
  28. Dragon Age Veilguard
  29. Project Zomboid
  30. Wallpaper Engine
  31. Crusader Kings 3
  32. Balatro
  33. Sons of Forest
  34. Supermarket Sim
  35. Overwatch 2
  36. Hades II
  37. Black Desert
  38. Farming Sim 25
  39. Hunt Showdown
  40. American Truck Sim
  41. Phasmophobia
  42. TW Warhammer 3
  43. SF6
  44. Sea of Thieves
  45. Liars Bar
  46. Sekiro
  47. TCG Card Shop Sim
  48. BF2042
  49. 2K25

Etiketler: #Steam

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