Steam 2024 yılında en çok satan oyunları açıkladı
Steam'de 2024'te en çok satılan oyunların bir listesi yayınlandı. Oyunlar farklı listelerde konumlandırıldı. İşte 2024'ün en çok satan oyunları:
Steam bu yıl en çok hangi oyunların satıldığını listeledi. Buna göre platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere hazırlanan bu listelerde hangi oyunlar yer alıyor?
2024'TE STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Steam her yıl farklı kategorilerde en çok satan oyunları yayınlıyor. Bu yıl da PC tarafı başta olmak üzere, el oyun konsolu Steam Deck ve VR tarafı için de en çok satılan oyunların listesi hazırlandı.
Platin Kategorisi
- Baldur's Gate 3
- Black Myth Wukong
- Apex Legends
- Dota 2
- Call of Duty Black Ops 6
- Destiny 2
- Elden Ring
- Palworld
- Warhammer 40K: Space Marine 2
- Counter Strike 2
- Helldivers 2
- PUBG
Gold Kategorisi
- Path of Exile 2
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- NARAKA: BLADEPOINT
- FC24
- Dead By Daylight
- FC25
- Warframe
- Enshrouded
- The First Descendant
- Throne of Liberty
- War Thunder
- Cyberpunk 2077
Silver Kategorisi
- Tekken 8
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Lethal Company
- Final Fantasy XIV
- Granblue Fantasy: Relink
- Stardew Valley
- Diablo IV
- Forza Horizon 5
- Manor Lords
- Last Epoch
- Forza Horizon 4
- One Human
- Rust
- Yo-Gi-Oh: Master Duel
- Red Dead Redemption 2
- The Elder Scrolls Online
- Stalker 2
- Grand Theft Auto V
- Fallout 76
- Hogwarts Legacy
- Rainbow Six Siege
- Grey Zone Warfare
- Dragon's Dogma 2
- Lost Ark
- Ghost of Tsushima
- COD: Warzone
Bronz Kategorisi
- World of Warships
- P3R
- Ark
- PoE
- Hearts of Iron 4
- Satsifactory
- Civ6
- Stellaris
- No Mans Sky
- It Takes Two
- Fallout 4
- Silent Hill 2
- Content Warning
- Rimworld
- Ready or Not
- MH World
- Metaphor
- Chained Together
- Sims 4
- Horizon FW
- TF2
- MH Wilds
- The Finals
- BodyCam
- Euro Truck Sim
- Factorio
- V Rising
- Dragon Age Veilguard
- Project Zomboid
- Wallpaper Engine
- Crusader Kings 3
- Balatro
- Sons of Forest
- Supermarket Sim
- Overwatch 2
- Hades II
- Black Desert
- Farming Sim 25
- Hunt Showdown
- American Truck Sim
- Phasmophobia
- TW Warhammer 3
- SF6
- Sea of Thieves
- Liars Bar
- Sekiro
- TCG Card Shop Sim
- BF2042
- 2K25
Etiketler: #Steam
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