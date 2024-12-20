Steam'de 2 Ocak 2025'e kadar sürecek Kış İndirimleri başladı!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 20.12.2024 - 19:40

Steam her yıl Kış İndirim dönemi gerçekleştiriyor ve popüler oyunlarda bile yüksek indirimler yapılıyor. Bu yıl merakla beklenen indirimler ise 19 Aralık'ta başladı. Türkiye'de dolar fiyatlandırmasına geçen Steam'de oyun fiyatları 30'a katlandı.

İşte Steam Kış İndirimi döneminde fiyatı düşen oyunlar:

Hogwarts Legacy yüzde 75 indirimle 59.99 dolardan 14.99 dolara düşüyor. STAR WARS Jedi: Survivor yüzde 75 indirimle 17.49 dolara, Red Dead Redemption 2 yüzde 67 indirimle 19.79 dolara, Batman™: Arkham Knight 22.49 dolara, Hunt: Showdown - Grunt Wipe Out Bundle 7.49 dolara kadar düşüyor.

Fiyatı düşen diğer bazı oyunlar ise şu şekilde:

Cyberpunk 2077, yüzde 55 indirimle 20.24 dolar,

Mount & Blade 2: Bannerlord yüzde 50 indirimle 9.99 dolar,

Devil May Cry 5 yüzde 67 indirimle 5.93 dolar,

Dead Rising 3 yüzde 80 indirimle 4.49 dolar,

The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition), yüzde 50 indirimle 7.59 dolar,

Baldur's Gate 3 ise yüzde 20 indirimle 27.99 dolara düşüyor.