2025 yılında en çok satılan akıllı telefon markası belli oldu

12.01.2026 19:00:00
Haber Merkezi
2025 yılının küresel akıllı telefon sevkiyatlarını açıklayan Counterpoint Research'e göre sektörün lideri Apple oldu.

2025 yılının küresel akıllı telefon pazarına yönelik yayınlanan verilere göre Apple, yüzde 20 paya sahip olarak liderliği üstleniyor. Apple'ın ardından Samsung bizleri karşılıyor. Samsung ise yüzde 19'luk pazar payına sahip.

Yıllık bazda bakıldığında küresel akıllı telefon sevkiyatları yüzde 2 oranında arttı. 

Pazardaki ivmenin artması talebin de artmasını sağladı. Apple'ın yüzde 20'lik pazar payına ek olarak şirket, yıllık yüzde 10 büyüme de gördü.

Samsung ise Galaxy A serisi ile pazarda dikkat çekti. Yüzde 19'luk pazar payına ek olarak premium segmentte ise Galaxy S ve Z serileri talep gördü. Farklı segmentlerde sunduğu farklı modellerle Samsung, yıllık bazda yüzde 5'lik büyüme kaydetti.

Satışlar konusunda listede üçüncü sırada gelen marka Xiaomi oluyor. Onu Vivo ve Oppo gibi Çin merkezli şirketler takip ediyor.

Gündemde olan bellek krizi meselesi halen önemli bir sorun olarak görülürken, Apple ve Samsung tarafında yaşanan büyüme halen sektörün 'tükenmediğinin' bir kanıtı. Öte yandan uzmanlara göre 2026 yılında ve gelecek yıllarda telefon fiyatları başta olmak üzere bilgisayar ve diğer akıllı cihazların fiyatı artacak.

