Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli bir girişim olarak küresel pazarda yerini alan Plan-S, SpaceX'in Twilight görevi ile tasarımdan teste, üretimden entegrasyona kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde tamamlandığı 4 yeni Connecta IoT uydusunu daha başarıyla uzaya taşıdı. 4 yeni uydunun katılmasıyla Plan-S'in küresel uydu-IoT hizmetlerine odaklı markası Connecta’nin toplam uydu sayisi 16'ya yükseldi.

Yeni uyduların filoya katılmasıyla, Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) hizmet kapasitesinin artması ve küresel rekabet gücünün pekişmesi hedefleniyor.

MİLLİ UZAY PROGRAMI HEDEFLERİYLE UYUMLU STRATEJİ

Şirket, Connecta markasıyla IoT haberleşmesi, Observa markasıyla ise uzay veri analitiği alanında hizmet sunuyor. Plan-S, küresel ölçeklenme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarda lisans ve yetkilendirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Türkiye'de, Avustralya'da, İsveç'te ve Danimarka’da lisans süreçlerini tamamlarken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde de pazar erişim için görüşmelerini sürdürüyor.