Cumhuriyet Gazetesi Logo
Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

12.01.2026 17:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Plan-S'in yörüngedeki uydu sayısı 16'ya ulaştı

Türkiye’nin küresel uzay sektöründeki temsilcilerinden Plan-S, SpaceX’in Twilight görevi kapsamında 4 yeni Connecta IoT uydusunu yörüngeye gönderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye merkezli bir girişim olarak küresel pazarda yerini alan Plan-S, SpaceX'in Twilight görevi ile tasarımdan teste, üretimden entegrasyona kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde tamamlandığı 4 yeni Connecta IoT uydusunu daha başarıyla uzaya taşıdı. 4 yeni uydunun katılmasıyla Plan-S'in küresel uydu-IoT hizmetlerine odaklı markası Connecta’nin toplam uydu sayisi 16'ya yükseldi.

Yeni uyduların filoya katılmasıyla, Connecta markası altında sunulan uydu tabanlı nesnelerin interneti (IoT) hizmet kapasitesinin artması ve küresel rekabet gücünün pekişmesi hedefleniyor.

MİLLİ UZAY PROGRAMI HEDEFLERİYLE UYUMLU STRATEJİ

Şirket, Connecta markasıyla IoT haberleşmesi, Observa markasıyla ise uzay veri analitiği alanında hizmet sunuyor. Plan-S, küresel ölçeklenme hedefi doğrultusunda uluslararası pazarda lisans ve yetkilendirme çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Türkiye'de, Avustralya'da, İsveç'te ve Danimarka’da lisans süreçlerini tamamlarken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Endonezya ve Pakistan gibi ülkelerde de pazar erişim için görüşmelerini sürdürüyor.

İlgili Konular: #türkiye #uzay

İlgili Haberler

Yapay zeka bir ekibin 1 yılda anca yapabildiğini 1 saatte yapmayı başardı
Yapay zeka bir ekibin 1 yılda anca yapabildiğini 1 saatte yapmayı başardı Google’da görevli üst düzey bir mühendisin itirafı teknoloji dünyasını karıştırdı. Yapay zekanın karmaşık bir projeyi bitirme hızı, insan emeğinin sınırlarını zorluyor. Aylar süren yoğun mesai artık sadece dakikalar mı sürecek?
Play Store'da ücretli oyunlar için yeni hamle
Play Store'da ücretli oyunlar için yeni hamle Google Play Store'da ücretli oyunlara yönelik yeni bir hamle geliyor.
Grok, görsel üretme özelliğinin çocuk istismarına yol açtığı için gündemde
Grok, görsel üretme özelliğinin çocuk istismarına yol açtığı için gündemde ABD merkezli X platformunda kullanılan yapay zeka sohbet botu Grok’un son günlerde gündemde olan "çıplak veya bikinili" görsel üretme ve düzenleme özelliği, çocuk istismarına sebep olduğu gerekçesiyle tartışma konusu oldu.