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2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefon modelleri

2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefon modelleri

2.06.2025 23:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefon modelleri

Dünya genelinde 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefon modelleri açıklandı.

Yılın ilk yarısına geçmişken küresel bazda en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı. Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre en popüler telefonlar yine Apple ve Samsung markasına ait oldu. 

2025 YILINDA EN ÇOK SATAN TELEFON MODELLERİ

Paylaşılan verilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan telefon iPhone 16 oldu. iPhone 16'nın ardından iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro ve iPhone 15 yer aldı. İlk 5'te 4 adet iPhone modeli bulunuyor. Beşinci sırada ise Samsung Galaxy A16 yer aldı. Samsung Galaxy A06 ve Galaxy S25 Ultra modelleri de listede kendine yer buldu. 

İlk 10'da yalnızca Redmi 14C modeli, Apple ve Samsung dışında başka bir markanın telefonu olarak listede yer alıyor. Son iki sırada ise sırasıyla Galaxy A55 ve iPhone 16 Plus yer alıyor. 

Listenin tamamı ve geçen yılın aynı döneminin kıyaslaması şu şekilde oldu:


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