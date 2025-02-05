2025'e damga vuracak çığır açan teknolojiler neler?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:50

Yeni bir yıla girmemizin üzerinden çok fazla zaman geçmiş olmasa da, şimdiden pek çok etkileyici teknolojik gelişmeyle karşılaştık. Elbette, yılın devamında daha da fazla gelişmenin yaşanacağı kesin.

Chip'in MIT Technology Review'dan aktardığına göre, 2025 yılında takip edilecek çığır açıcı teknolojilerden oluşan bir liste paylaştı. MIT’nin dünyamızı yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki on yıllar boyunca büyük ölçüde etkileyeceğine inandığı teknolojilerin arasında en çok dikkat çekekenler şunlar:

Vera C. Rubin Gözlemevi

Şili'deki güçlü teleskop, 2025 yılında güney gökyüzünün on yıl sürecek araştırmasına başlayacak. Bu teleskop, gökbilimcilerin karanlık maddeyi incelemesine, Samanyolu'nu keşfetmesine ve uzay hakkında daha fazla şey öğrenmesine imkan tanıyacak.

Üretken AI aramaları

AI alanında geçen ay oldukça inanılmaz gelişmeler yaşandı. Ani bir şekilde ortaya çıkan DeepSeek'in başarısı, AI’nin yeteneklerinin henüz ne kadar başında olduğumuzu gösterdi. MIT de aynı fikirde gibi gözüküyor ve Üretken AI aramalarının 2025 yılının çığır açan buluşlarından biri olduğunu düşünüyor.

Küçük dil modelleri

AI sektöre hakim olmaya devam ettikçe, küçük dil modelleri teknolojiyi ortalama kullanıcı için daha erişilebilir hale getirecek. Bu maliyet açısından verimli dil modelleri artık daha büyük, daha pahalı kuzenleriyle rekabet edebilir (örneğin OpenAI o3-mini ) ve 2025'te nasıl genişleyeceğini izlemek kesinlikle heyecan verici olacak.

Robotaksi

MIT, yıllarca süren beta testlerinin ardından robotaksilerin 2025 yılında izlenecek çığır açan teknolojilerden biri olacağına inanıyor. Örneğin Waymo, bu hafta otonom sürüş teknolojisini bu yıl 10 yeni şehirde test etmeyi planladığını duyurdu.

Hızlı öğrenen robotlar

Foxconn'un fabrikalarındaki üretimi artırmak için insan benzeri robotlar kullanacağına dair haberlerle birlikte MIT, yapay zeka patlamasının bu teknoloji için kilit öneme sahip olacağını ve robotların “yeni ortamlara bırakılabileceğini ve bizim adımıza hemen hemen anında çeşitli görevleri üstlenebileceğini” söylüyor.

İşe yarayan kök hücre tedavileri

2025'te dikkat edilmesi gereken bir diğer teknoloji atılımı da gerçekten işe yarayan kök hücre tedavileri olabilir. MIT'nin belirttiği gibi, laboratuvarda üretilen hücrelerin deneysel nakilleri halihazırda epilepsi ve tip 1 diyabetin tedavisine yardımcı oluyor gibi görünüyor.