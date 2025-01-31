Ünlü teknoloji devinden dev zarar açıklaması: Son çeyrekte büyük düşüş!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 10:21

Güncelleme: 31.01.2025 - 10:21

Intel, 2024 yılının ekim-aralık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 düşerek 14,3 milyar dolara geriledi.

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

2023'ün son çeyreğinde 15,4 milyar dolar gelir elde eden Intel, bu dönemde piyasa beklentisi olan 13,8 milyar doları aşarak 14,3 milyar dolara ulaştı. Ancak, şirketin net kârı geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 2,7 milyar dolarken, 2024'ün son çeyreğinde 126 milyon dolar zarara dönüştü.

Şirketin hisse başına zararı bu çeyrekte 3 sent olarak kaydedilirken, geçen yıl aynı dönemde 63 sent kâr açıklanmıştı. Intel'in yıllık geliri de yüzde 2 düşüşle 53,1 milyar dolara gerilerken, 2023 boyunca toplam zararı 18,8 milyar dolar oldu.

HİSSE BAŞINA 27 SENT ZARAR

Bilanço açıklamasına göre, şirketin 2024'ün ilk çeyreğinde 11,7 ila 12,7 milyar dolar gelir beklediği ve hisse başına 27 sent zarar öngörüldüğü belirtildi.

Geçici Eş Üst Yöneticisi (CEO) Michelle Johnston Holthaus, yılın son çeyreğinde gelir ve kâr marjındaki beklentiyi aşan performansı olumlu değerlendirdi. Holthaus, ürün portföyünü güçlendirme ve sadeleştirme çabalarının, müşterilere daha iyi hizmet sunmalarını sağlayacağını ifade etti.

Intel Geçici Eş CEO'su ve Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner ise, maliyet azaltma planlarının etkisini gösterdiğini vurguladı. Yatırımlardan daha fazla getiri elde etmeye odaklandıklarını belirten Zinsner, ilk çeyrek beklentilerinin makroekonomik belirsizlikleri yansıttığını söyledi.