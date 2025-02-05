Teknoloji mağazasında çalışanların dalgınlığından faydalanıp akıllı saat çaldılar
İstanbul'da teknolojik ürünler satan iş yerlerine giren iki kadın, çalışanların dikkatinin dağılmasını fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Hadımköy Mahallesi'nde teknolojik ürünler satan iş yerlerine giren iki kadın hırsız, çalışanların dikkatinin dağılmasını fırsat bilerek telefon kılıfı ve akıllı saat çaldı.
R.K. ve L.K. isimli iki kadın, çalışanların arkasını döndüğü anı kolladı. Kadınlardan biri, tezgâhta bulunan akıllı saati göğsüne sakladı, telefon kılıfını ise cebine koydu.
İş yeri sahiplerinin şikâyeti üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti. Yakalanan kadınlar gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürkçü teğmenlerin tazminatını partililer ödeyecek!
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- İsveç'te okula silahlı saldırı