2030'da yenilenebilir enerji devrimi yaşanacak

Yayınlanma: 03.09.2023 - 10:37

Güncelleme: 03.09.2023 - 10:37

Rüzgar ve güneş enerjisi, 2030 yılına kadar küresel elektriğin üçte birinden fazlasını temin edebilir. Bezos Earth Fund ile işbirliği içinde yapılan bir araştırma, güneş, rüzgar ve batarya kullanımındaki büyümenin, ülkelerin iddialı net sıfır hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

FOSİL YAKITLAR GERİDE KALIYOR

Rapor ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyet açısından daha rekabetçi ve popüler hale gelmesiyle fosil yakıtlara olan elektrik talebinin 2030'a kadar %30'a kadar azalacağını ortaya koyuyor. Güneş enerjisi ve batarya maliyetlerinin son on yılda %80 oranında düştüğü, açık deniz ve kara rüzgar maliyetlerinin ise sırasıyla %73 ve %57 oranında azaldığı bildiriliyor.

KÜRESEL ETKİ

Bu büyümeden en çok sorumlu olan ülkeler Avrupa ve Çin gibi görünse de, Orta Doğu ve Afrika da bu alanda önemli adımlar atmaya başlamıştır. Rapor, mevcut dağıtım oranlarının hidrokarbonları çoğu pazarda rekabet edilemez hale getirdiğini vurguluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli büyümesi, elektrikli araçların hızla yaygınlaşmasına da yol açmıştır. Tesla gibi şirketlerin büyümesi ve diğer otomobil üreticilerinin bu alana girmesi, elektrikli araçlarda önemli bir artış görmemize neden oluyor. Raporun öngörülerinin gerçekleşmesi durumunda, sürdürülebilir enerji çözümlerinin önümüzdeki on yıl içinde daha da yaygınlaştığını görebiliriz.