Çiftçi rüzgâr enerjisine yöneldi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 03:00

Artan tarım üretici enflasyonu çiftçiyi maliyet kısma hamlelerine yönlendiriyor.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş çiftçilerin yüksek elektrik faturalarına karşı yenilenebilir enerji kaynakları arayışında olduğunu söyledi.

(Hüseyin Demirtaş)

Her zorlukla tek başına mücadele etmek zorunda kalan çiftçilerin bu konuda yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyen Demirtaş şu çağrıyı yaptı:

“Türkiye’yi küçük üretici besliyor. Onların da maddi gücü çok sınırlı. Rüzgâr ve güneş enerjisine yönelmeyi çok istiyorlar, fiyat araştırıyorlar ama bu ürünlerin fiyatını karşılayacak güçleri yok. Devletin bu üreticilere alternatif ve çevreci enerji sistemlerine özel hibe veya düşük faizli kredi vermesi gerek. Bu hem gıda enflasyonuna etki eder hem Türkiye’nin elektrik ithalatı dolayısıyla cari açığını azaltır. Madem elektriği ucuzlatmıyorsunuz bari alternatif enerji için imkân sağlayın.”

(Ali Çolak)

‘ÜRETİMDE EN ÇOK MALİYET ZORLUYOR’

Rüzgâr enerji türbini üreticisi Soyut Enerji sahibi ve Çolak Holding Genel Müdürü Ali Çolak da çiftçilerden aldıkları rüzgâr türbini talebinde patlama yaşadıklarını söyledi. Ev tipi rüzgâr türbini ile yazlıklara ve küçük tarımsal işletmelere de ucuz elektrik sağlanabildiğini belirten Çolak, çiftçilerin özellikle rüzgâr enerjisiyle çalışan su pompalarına büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Çolak şöyle devam etti:

“Su çıkarmak için yüksek elektrik faturası ödeyen çiftçiler bu ürüne çok ilgi gösteriyor. Tüketiciler halen ürünü çok tanımasa da her hafta en az 50 başvuru geliyor. Su pompası, ne ekildiğine bağlı olarak, 5-6 yılda yatırımını amorti ediyor. Rüzgâr türbini de 3-4 yılda kendini amorti ediyor. Piyasada bu ürünlerin fiyatı ise 5-6 bin dolar civarında. Sanayide de müthiş bir talep artışı var. Sanayide maliyet daha fazla ama orada elektrik daha pahalı olduğu için yine 5 yılda amorti ediyor.”

‘DÖVİZİN OYNAKLIĞI SORUN’

Rüzgâr türbini üretiminde en büyük zorluğun maliyet olduğunu söyleyen Çolak şu bilgiyi verdi:

“Maliyet şokları yaşıyoruz. Dövizin yüksekliğinden ziyade oynaklığı etkiliyor. Stabilizasyon olmaması sürekli maliyet hesabı gerektiriyor. Maliyet artışlarını fiyata yansıtamıyoruz ve üretici enflasyonu artıyor. Bunun yanı sıra tüketici de biz üreticiler de krediye ulaşamıyoruz. Çok büyük talep var ama finansman talebin büyük kısmını iptal ettiriyor. Son bir yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık rüzgâr türbini talebi oldu bu daha da artabilir yatırım ortamının güvenli hale gelmesi ve devletin elektrik alım fiyatını artırması gerekiyor.”