30 saniyede iPhone'da daha fazla depolama alanı!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:05

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:05

iPhone'unuzun dahili depolama alanında daha fazla yer kazanmak için dikkat etmeniz gereken bazı küçük detaylar var ve bunların çoğunu muhtemelen zaten biliyorsunuz. Ama çoğu kişinin bilmediği küçük ipuçları ile daha fazla alan kazanma şansına da sahipsiniz.

DEPOLAMA ALANI AÇILACAK

Chip'in aktardığı ve bu noktada pek çok kişinin bilmediği şey, kısa mesajların varsayılan ömrünün kalıcı olarak ayarlanmış olması iPhone'unuzun gönderdiği ve aldığı her kısa mesaj, telefonunuzun hafızasına ömür boyu kazınıyor.

Bu, nostaljik anıları veya sevdiklerinizle yaptığınız konuşmaları karıştırırken güzel olabilir. Ancak her şeyi telefonunuzda tutmak oldukça fazla bir depolama alanı kaplıyor, özellikle de size tasarruf sağlayabilecekken.

Eski metin mesajlarını doğru bir şekilde sildiğinizden emin olmak için önce Ayarlar bölümüne ve oradan da Mesajlar bölümüne girmelisiniz. Burada birkaç farklı seçenekle karşılaşacaksınız. "Mesajları Tut" seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın. İçine girdikten sonra 3 farklı seçenekle karşılaşacaksınız. Telefonunuzun tüm mesajlarınızı otomatik olarak sonsuza kadar sakladığını da burada görebilirsiniz.

Buradan ayarı değiştirerek, gereksiz kaplanan alandan kurtulabilirsiniz. Seçenekleriniz 30 gün ve 1 yıl. Hangisini seçerseniz, mesajlar o kadar süre telefonunuzda kalacak ve ardından otomatik olarak silinecektir.

Eğer saklamak istediğiniz anılarınız varsa dikkatli olun, zira tüm mesajlar belirlenen sürenin ardından silinmiş olacak.

Bu sayede çok büyük miktarda alan kazanmayacaksınız ama özellikle yıllar boyunca birden fazla iPhone'u olan veya yakın zamanda bir modelden diğerine geçiş yapan ve eski telefonlarının içeriklerini yeni cihazlarına aktaran kullanıcılardan biriyseniz, denemeye değer.