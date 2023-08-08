iPhone 15 Pro için depolama alanında önemli iyileşme
iPhone 15 için özellikle depolama alanının artırılması gündemde. Bu sayede iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin depolama alanı öncekine göre iki kat artacak.
iPhone 15 serisi için sürekli yeni sızıntılar ve bilgiler geliyor. Telefonun tasarımından, ekran boyutlarına kadar pek çok detay hakkında yapılan paylaşımlara 'depolama alanı' da eklendi. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre yeni iPhone'larda 'pro' versiyonlarda artık 2 TB hafıza seçeneği de olacak.
iPHONE 15 PRO VE PRO MAX İÇİN DEPOLAMA ALANI ARTACAK
Sunulan depolama alanının 1 TB'a kadar çıkması pek çok kullanıcıyı memnun etmişti. Hafızada büyük ölçüde yer kaplayan çekilen fotoğraflar ve videolar kullanıcılara alan tanımıyor ve ek depolama seçeneklerini satın almasına neden oluyordu. Görünüşe göre Apple bu sorunun önüne geçmek için depolama alanını yükseltmeye gidecek.
iPhone 15 ailesi için sunulması beklenen depolama seçenekleri ise; 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olacak.
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