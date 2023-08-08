iPhone 15 Ultra'ya ait kılıflar ortaya çıktı! Tasarım doğrulandı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:50

Apple'ın bir sorun çıkmazsa eylülün ikinci haftası tanıtmayı planladığı iPhone 15 serisi hakkında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Telefonun depolama alanının artacağı, ekran tarafının büyüyeceği ve en önemlisi de ses açıp kapama tuşu yerine gelecek tuşun işlevi ortaya çıkmıştı.

EYLEM TUŞUNUN GELME İHTİMALİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

iPhone 15 serisine ait olduğu söylenen kılıf sızıntısına göre tahmin edilen tasarım detayları gerçek oluyor ve kaydırmalı ses tuşundan, tıklamalı ses açıp kapma tuşuna geçiş yapılıyor.

Ortaya çıkan fotoğraflarda da görüldüğü gibi sesli ya da sessize almayı sağlayan anahtar yerini eylem tuşuna bırakıyor. Daha önce iOS 17 ile karşımıza çıkan bu değişiklik, tuşu farklı işlevler atanmasını içeriyordu. Yani kullanıcılar bu tuşa isterlerse farklı görevler atayabilecekler.

MacRumors tarafından daha önce aktarılan bir raporda yer alan bilgilerde tuşun olası işlevleri açıklandı. Buna göre dokuz seçenek yer alacak; erişilebilirlik, kestirmeler, sessiz mod, kamera, el feneri, odak, büyüteç, çeviri ve sesli notlar.