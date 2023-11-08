Nintendo finansal verileri paylaştı; satışlar ve gelirler arttı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:01

Nintendo yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda satışlarda ve gelirde artış gören şirket, 2017 yılında Nintendo Switch'i tanıtmasından bu yana 132 milyon satış adetine ulaşmayı başardı.

EN ÇOK SATAN OYUN KONSOLU DA BELLİ OLDU

90'lı yılların sonlarından beri popülerliğini koruyan Nintendo konsolları, el konsollarından daha büyük oyun konsollarına geçilmesiyle yıllar içinde eski popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Telefonların da artık 'bir oyun konsoluna' dönüştüğü dönemde eski varlığını kaybettiği sanılan Nintendo el konsollarının tekrar döndüğünü gözler önüne seriyor.

Yılın ilk yarısında 7 milyona yakın (6.84 milyon) Nintendo Switch satıldı. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 2.4'lük bir artışa tekabül ediyor.

Satışlarda en dikkat çeken şey ise 5 milyon kadarının OLED ekranlı olan Switch'ler olması. Standart model sadece 1.25 milyon adet sattı.