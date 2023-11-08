Nintendo finansal verileri paylaştı; satışlar ve gelirler arttı

Nintendo eski popülerliğine tekrar kavuşuyor olabilir mi? Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek rakamlara ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:01
Nintendo finansal verileri paylaştı; satışlar ve gelirler arttı
Abone Ol google-news

Nintendo yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda satışlarda ve gelirde artış gören şirket, 2017 yılında Nintendo Switch'i tanıtmasından bu yana 132 milyon satış adetine ulaşmayı başardı. 

EN ÇOK SATAN OYUN KONSOLU DA BELLİ OLDU

90'lı yılların sonlarından beri popülerliğini koruyan Nintendo konsolları, el konsollarından daha büyük oyun konsollarına geçilmesiyle yıllar içinde eski popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Telefonların da artık 'bir oyun konsoluna' dönüştüğü dönemde eski varlığını kaybettiği sanılan Nintendo el konsollarının tekrar döndüğünü gözler önüne seriyor.

Yılın ilk yarısında 7 milyona yakın (6.84 milyon) Nintendo Switch satıldı. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 2.4'lük bir artışa tekabül ediyor. 

Satışlarda en dikkat çeken şey ise 5 milyon kadarının OLED ekranlı olan Switch'ler olması. Standart model sadece 1.25 milyon adet sattı. 


Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 özellikleri Nintendo Switch 2 çıkış tarihi nintendo switch 2 fiyatı Nintendo Switch haziran oyunları Nintendo Nintendo konsolları

İlgili Haberler

Red Dead Redemtion PS 4 ve Nintendo Switch için yolda

Red Dead Redemtion PS 4 ve Nintendo Switch için yolda
Dünyanın en çok satılan konsolu Nintendo Switch'in yenisi geliyor

Dünyanın en çok satılan konsolu Nintendo Switch'in yenisi geliyor
Nintendo Switch GTA 5’i çalıştırır mı?

Nintendo Switch GTA 5’i çalıştırır mı?

En Çok Okunan Haberler