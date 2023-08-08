Red Dead Redemtion PS 4 ve Nintendo Switch için yolda
Konsol tarafında sevilen ve oldukça da popüler olan Red Dead Redemption nihayet, PS4 ve Nintendo Switch konsollarına geliyor.
Red Dead Redemption şu sıralar yenden yapımıyla gündeme gelse de yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuruya göre PlayStation 4 ve Nintendo Switch için gelmesi beklenen oyun, 17 Ağustos'ta internet mağazalarından satışa sunulacak.
Oyunun PS4 ve Switch versiyonuysa ABD'de 49.99 dolardan satılacak. Oyunda aynı zamanda Undead Nightare eklentisi de bulunuyor.
On August 17, the beloved Western experience Red Dead Redemption and its horror companion Undead Nightmare arrive together for the first time on the Nintendo Switch and modern PlayStation systems.— Rockstar Games (@RockstarGames) August 7, 2023
Add Red Dead Redemption to your wish list now: https://t.co/kB4TjexkKn pic.twitter.com/lc46gZqqwA
Red Dead Redemption, bu konsollara 'daha iyi grafik ve geliştirmelerle' geliyor olsa da temelde anlamlı ve büyük bir değişiklik olmayacak. PS5 kullanıcıları ise PS4 versiyonunu oynayabilecek.
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