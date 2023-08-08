Red Dead Redemtion PS 4 ve Nintendo Switch için yolda

Konsol tarafında sevilen ve oldukça da popüler olan Red Dead Redemption nihayet, PS4 ve Nintendo Switch konsollarına geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:36
Red Dead Redemtion PS 4 ve Nintendo Switch için yolda
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Red Dead Redemption şu sıralar yenden yapımıyla gündeme gelse de yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuruya göre PlayStation 4 ve Nintendo Switch için gelmesi beklenen oyun, 17 Ağustos'ta internet mağazalarından satışa sunulacak.

Oyunun PS4 ve Switch versiyonuysa ABD'de 49.99 dolardan satılacak. Oyunda aynı zamanda Undead Nightare eklentisi de bulunuyor.

 

Red Dead Redemption, bu konsollara 'daha iyi grafik ve geliştirmelerle' geliyor olsa da temelde anlamlı ve büyük bir değişiklik olmayacak. PS5 kullanıcıları ise PS4 versiyonunu oynayabilecek.


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