3.500 yıllık bir Mısır mumyasından The Simpsons karakteri çıktı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:29

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:29

Antik Mısır Medeniyeti halen pek çok gizemli yana sahipken, bulunan 3 bin 500 yıllık mumyanın lahitine işlenmiş mavi saçlı karakter dikkat çekti. Ünlü çizgi dizi The Simpsons'daki Marge Simpson'a benzer şekilde uzun ve mavi saçlı bir kadın tasvirinin lahitin iç kapağında bulunması gündem oldu.

ASLINDA BAŞ RAHİBİN KIZINI RESMEDİYOR

Reddit başta olmak üzere sosyal medya platformlarında paylaşılan lahitteki kadın tasvirinin, Simpsons karakteri Marge'e benzemesi bazı tartışmaların başlamasına da neden oldu. Çünkü The Simpsons, bazı bölümleriyle 'kehanet' eden bir yapım gibi de görünüyor.

Elbette, uzun yıllardır devam eden çizgi dizide akla gelen gelmeyen her konu işlendi. Bu sebeple, bazı gerçekleşmemiş olayları aktardıktan sonra gerçekleşmesi izleyen kişileri 'Simpsons yine bildi' yorumlarını yaptırmayı sağlamıştı. Söz konusu lahitte, mavi saçlı sarı renkli bir kadın tavsirinin yapılması ise bu sefer de 'Mısır'dakiler Simpsons'ı gördü mü?' şeklinde espriler yapılmasına neden oldu.

Arkeologların bulduğu bu keşif, aslen dokuz ay önceye dayanıyor.

Tabut, tahminlere göre 3 bin 500 yıl öncesine tarihleniyor ve Antik Mısır'da bulunan El-Ashmunein kasabasındaki baş rahibin kızı Tadi Ist'in mumyalanmış kalıntılarını içeriyor. Tabutun iç kısmında yer alan çizim de Tadi Ist'i resmediyor.