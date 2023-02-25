360 milyon yıl önce yaşamış dev balık keşfedildi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:17

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:17

Aralarında Güney Afrika'daki Rhodes Üniversitesi'nden isimlerin de bulunduğu araştırmacılar, Güney Afrika'daki Waterloo Çiftliği'ndeki bir fosil topluluğunda tespit edilen tarih öncesi balığın boyunun 2,5 metreyi geçmiş olabileceğini söylüyor.

PLOS adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, tarih öncesi kemikli balığın çoğunlukla kafatası, alt çene, solungaç kapağı ve omuz kemerinden oluşan fosil kalıntıları bir araya getirildi. Fosiller bu balığın (Hyneria udlezinye) muhtemelen tristikopterid adı verilen bir çeşit tarih öncesi kemikli balık grubuna mensup, vahşi bir avcı türü olduğunu gösteriyor.

OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK DİŞLERİ VAR

Independent Türkçe'de yer alan haberde araştırmacılar bu dev yırtıcının alt çenesinde muhtemelen "olağanüstü büyük dişler" bulunduğunu ve insan soyunun dayandığı 4 ayaklı hayvan grubu olan tetrapod adındaki 4 ayaklı canlılarla beslenmiş olabileceğini söylüyor.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Per Ahlberg, Live Science'a yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Ağızda sıralı duran küçük dişlerin yanı sıra en büyüklerinde muhtemelen 5 santimetreye ulaşabilen bir çift büyük, uzun, sivri diş de bulunuyordu.

Daha önceki araştırmalarda ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir alanda aynı cinsten (H lindae) başka bir tür tespit edilmiş olsa da Waterloo Çiftliği'ndeki fosiller, bu cins bir balığın yaklaşık 383 milyon ila 359 milyon yıl önceye denk gelen Geç Devoniyen döneminde Gondvana süper kıtasında yaşadığına dair ilk kanıtlar.

Gondvana'nın büyük bir kısmında Geç Devoniyen omurgalılarına ait "yeterince örnek" bulunmaması nedeniyle araştırmacılar yeni bulguların, Geç Devoniyen tristikopteridlerin dağılımını ve habitat tercihlerini anlama açısından önemli etkileri olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, "Tropikal bölgelerden kutup bölgelerine kadar uzanan Gondvana, Devoniyen döneminde en büyük kara kütlesi olmasına rağmen Geç Devoniyen dönemden erken omurgalı faunalarının araştırılması büyük ölçüde Antarktika'nın bitişiğindeki tarih öncesi kısımlar ve Avustralya'yla sınırlı kaldı" diye yazdı.

Peleontologlar tristikopteridlerin, yaklaşık 359 milyon yıl önce Devoniyen döneminin sonunda meydana gelen ve eski deniz ve göllerde yaşayan balık türlerinde büyük değişikliklere yol açan bir kitlesel yok oluş olayında gezegenden silindiğini söylüyor.