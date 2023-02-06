Bilim insanları yeni bir buz formu keşfetti

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:30

Buz türü, bildiğimiz standart kristal buzlar yerine sıvı forma daha yakın tozumsu bir yapıya sahip.

Hayatın kaynağı olarak gösterilen suyun birden fazla formu bulunuyor. Su ve formları üzerinde araştırma yapan bilim insanları, suyun donma hali olan buz için yeni bir tür keşfettiler. University College London ve Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bildiğimiz tüm diğer buzlardan daha çok sıvıya benzeyen yeni bir buz türü keşfettiler.

Webtekno'da yer alan haberde Amorf buz türüne ait olan MDA isimli bu buz şekilsiz. Yani molekülleri daha çok suda olduğu gibi düzensiz bir biçimde. Dünya üzerinde genel olarak düzenli bir yapıya sahip kristal buz görüyoruz. Amorf buz türü aslında kafamızı uzaya yönlendirdiğimizde karşımıza çıkan ana buz türü olarak biliniyor.

Uzay gibi soğuk ortamlar buzun kristal oluşturacak termal enerjisinin oluşmamasına neden oluyor.

Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırma ekibi, -200 santigrat dereceye kadar soğutulmuş metal kavanozun içerisine sıradan buzlarla çelik topları ekleyip kuvvetlice çalkaladılar. Bilyeli öğütme adı verilen bu işlem sonucunda buzun farklı bir formu ortaya çıktı.

SU İLE AYNI YOĞUNLUKTA BUZ OLUŞTU

Bu işlem sonucunda normal şartlarda daha küçük sıradan buz parçalarının olması beklenirdi, ancak bunun yerine sıvı su ile aynı yoğunlukta katı haldeki suya benzeyen şekilsiz buz formu oluştu. Bilim insanları; bu yeni buza "Medium-ensity Amorphou (MDA)" adını verdiler.

Araştırma ekibi, Jüpiter, Satürn gibi gaz devlerinin oluşturduğu gelgit kuvvetlerinin, bu bilyeli öğütme sistemine benzer bir etki yaptıklarını belirtti. Daha çok ince beyaz bir toza benzeyen bu buz türünün dış Güneş Sistemi'nin buz uydularında da var olabileceği öne sürüldü.

Özel bir buz türü olan MDA, yeniden ısıtılıp kristalleştirildiğinde olağanüstü miktarda ısı açığa çıkarabiliyor. Bu da Jüpiter'in Ganymede uydusunda olduğu gibi kilometrelerce kalınlıktaki buz örtüsü üzerindeki tektonik hareketler ve "buz depremleri" oluşmasına neden oluyor.

University College London'da Profesör Christoph Salzmann, "Su tüm yaşamın temelidir. Varlığımız buna bağlı, onu aramak için uzay görevleri başlatıyoruz, ancak belirli bir bakış açısından tam olarak anlaşılmış. Şu ana kadar 20 kristal buz formu biliyoruz, ancak daha önce yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu amorf buzlar olarak bilinen yalnızca iki ana amorf buz türü keşfedildi. Bu keşif, sıvı su ve onun birçok anormalliği hakkındaki anlayışımız için geniş kapsamlı sonuçlara sahip olabilir." ifadelerini kullandı.