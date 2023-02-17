Bilim insanları ölü kuşlarla droneları birleştiriyor

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 07:00

Bilim insanları, içi doldurulmuş ölü kuşların bedenlerini kullanarak geliştirdikleri droneların bir gün vahşi yaşamı gizlice gözetlemek için kullanılabileceğini söylüyor.

Yakın zamanda Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü SciTech 2023 Forumu'nda sunulan çalışma, ölü kuşları kanat çırpan dronelara dahil ediyor ve askeri amaçlarla insanların gözetlenmesine de olanak sağlayabiliyor.

Kanat çırpan dronelar, yani ornitopterler, kuşların uçma sürecinden esinlenilerek ve itiş gücü için pervaneler de dahil mekanik parçalar kullanılarak üretiliyor.

ABD'deki New Mexico Tech'ten Mostafa Hassanalian'ın da aralarında bulunduğu araştırmacılar, drone yapımında yalnızca yapay malzemelere bel bağlamak yerine yeni bulguların ölü kuşları yeniden tasarlamak için uygulanabileceğini söylüyor.

Çalışmada bilim insanları, kuşların bazı genel görünüm ve hareketlerine daha çok benzeyen yeniden üretim için, tahnit edilmiş kuş parçalarıyla kanat çırpan yapay drone mekanizmalarını birleştirdi.

Gerçek bir sülüne benzeyen bir tanesi de dahil kuşa benzeyen dronelar kullanarak iki uçuş denemesi gerçekleştirdiler.

Araştırmacılar ayrıca yeniden tasarlanan modellerin aerodinamik kanat çırpma özelliklerini test etmek için üç boyutlu kanat çırpma ve aerodinamik simülatörleri kullandı.

Araştırmacılar çalışmada, "Bu, kanat çırpma mekanizmalarının uygulanmasına ve kanat çırpan drone'un aerodinamiğinin test edilmesine olanak sağladı" diye yazdı.

Bilim insanları, bu şekilde oluşturulan modellerin en verimli uçucular olmadığını tespit etti.

Araştırmacılar, böyle bir drone geliştirmenin zor olmasına rağmen, "araştırma amaçları için çok pratik olduğunu ve doğayı rahatsız etmeyeceğini" söylüyor.

Bilim insanları, yeni bulguların mevcut kanat çırpan droneların "daha doğal görünmesine" de yardımcı olabileceğini düşünüyor.

KANATLAR UÇUŞ SIRASINDA DAHA ESNEK HALE GETİRİLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Independent Türkçe'de yer alan çalışmanın sonuçlara göre, bu tür dronelarda kullanılan bazı dişli parçalarının değiştirilmesinin gürültünün azalmasını ve uzun ömürlülüğün artmasını sağlayabileceğini de buldular.

Araştırmacılar ayrıca, bu tür dronelar için bükülebilir bileklerin geliştirilmesinin, kanatların uçuş sırasında daha esnek hale getirilmesine yardımcı olacağını da tespit etti.

Tahnitçilik ve drone uçuş simülasyonlarını birlikte inceleyen bilim insanları, daha kolay bir kullanıcı deneyimi sağlayabilecek ve aynı zamanda daha doğal bir uçuş geliştirmeye yardımcı olabilecek farklı uçuş seçeneklerinin dronelara eklenebileceğini söylüyor.

Bilim insanları çalışmada, "Son bir iyileştirme de drone'un fazla pil kullanmadan tüneyebilmesi ve gözlem yapabilmesi için bacaklar eklemek olacak" diye ekledi