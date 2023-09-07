NASA açıkladı: 3'ü uçak büyüklüğünde! 10 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçecek

Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:24

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:31

NASA açıklamasında, 6-10 Eylül tarihlerinde söz konusu 5 meteordan Dünya'ya en yakınının 1 milyon 520 bin kilometreden ve en uzağının 5 milyon 720 bin kilometreden geçeceği ancak bunların Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Açıklamada, ev büyüklüğündeki (18 metre) 2021 JA5 adlı meteorun bugün, uçak büyüklüğündeki (26 metre) 2023 QC5 ile otobüs büyüklüğündeki (8 metre) 2020 GE'nin 8 Eylül, uçak büyüklüğündeki 2023 QE8 (52 metre) ve 2023 QF6'nin (21 metre) 10 Eylül'de Dünya'nın yakınından geçeceği duyuruldu.

NASA, 2021 JA5'in 5 milyon 110 bin kilometre, 2023 QC5'nin 4 milyon 80 bin kilometre, 2020 GE'nin 5 milyon 720 bin kilometre, bu yıl keşfedilen 2023 QE8'nin 1 milyon 520 bin kilometre ve 2023 QF6'nin 2 milyon 660 bin kilometre mesafeden geçeceğini açıkladı.Dünya'ya 7,5 milyon kilometre mesafeden geçen ve 150 metreden büyük gök cisimleri tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

METEOR NEDİR?

Göktaşı veya meteorit, uzaydan Dünya'ya düşen bir taş veya metal parçasıdır. Göktaşları, uzayda dolaşan asteroitler, kuyruklu yıldızlar veya diğer gök cisimleri tarafından kaynaklanır. Bu cisimler Dünya'nın atmosferine girdiğinde sürtünme ve ısı nedeniyle yanmaya başlarlar ve bu sırada parlak bir ışık üreterek "meteor" olarak adlandırılırlar. Yeryüzüne ulaşabilen ve bu süreç sonucunda sağlam kalan kısımlarına ise "göktaşı" denir.

Göktaşları, Dünya'ya her gün binlerce kez düşmektedir, ancak çoğu çok küçük olduğu için atmosferde yanıp küçük parçalara ayrılırlar ve yeryüzüne ulaşmadan önce buharlaşırlar. Ancak daha büyük göktaşları Dünya'ya ulaşabilir ve bu durumda çeşitli boyutlarda kraterler oluşturabilirler.

Göktaşları, bilimsel çalışmalarda ve gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında bilgi edinmede önemli araştırma malzemeleri olarak kabul edilir. Ayrıca bazı kültürlerde ve efsanelerde göktaşları mistik veya dini öneme sahip olabilirler.