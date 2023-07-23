4 kilometre uçabilen sırt roketi test edildi

Guangzhou'da Çinli bir şirket 200 metre yüksekliğe ve 4 kilometre uzağa uçabilen bir sırt roketini test etti.

Xinhua
Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:57
4 kilometre uçabilen sırt roketi test edildi
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Guangdong XPeng Aeroht tarafından geliştirilen sırt roketi, şirket için çalışan bir uzman olan Liu Dongsheng'e ait bir buluş.

Liu, sırt roketinin yakıt dolu depoyla her yönde hareket etmek, dönmek ve fren yapmak gibi çeşitli manevralar yapabildiğini söyledi. Ancak sırt roketinin uçuş süresi sadece 3-5 dakika.

Uzman, test sırasında güvenlik nedenleriyle üç metrenin üzerine çıkmadı.

Motor ateşleme süresinin 18 saniyeye kadar düşürüldüğünü belirten mucit, son birkaç yıldır sırt roketini daha güvenli, hafif ve uzun süreli hale getirmeyi amaçladığını söyledi.


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