4A Games 10. yılına özel efsane oyunu bedava veriyor
Oyun yapımcısı 4A Games’in yaptığı Metro serisinin Metro: Last Light oyunu Steam’de bedava oldu.
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Metro serisinin yapımcısı 4A Games 10. yılına özel olarak Steam’de indirimler yapmaya başladı.
Firma oyunlarının birçoğunda yüzde 80’lere varan indirime giderken Metro: Last Light adlı oyununu da ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Şirket oyunu 25 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı.
METRO: LAST LIGHT’IN HİKAYESİ NEDİR?
Metro serisi nükleer savaş gerçekleşmiş bir dünyada geçiyor. 2034 yılında oyunda Moskova’nın yeraltı metro istasyonlarında oyuncular hayatta kalma mücadelesi veriyor.
METRO: LAST LIGHT’IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit only), Vista, 7, 8
İşlemci: 2.2+ GHz Dual Core CPU hızında iki adet çekirdeğe sahip işlemci
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250
DirectX: Sürüm 9.0c
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7, 8
İşlemci: 3.0+ GHz hızında dört adet çekirdeğe sahip işlemci
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 480
DirectX: Sürüm 11
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- Babacan'dan bomba ittifak çıkışı
- İmamoğlu: 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar
- Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum
- Aykut Erdoğdu: 'Yazacaklarım moralinizi bozacak ama...'
- Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
- Bahçeli 'geçici TBMM başkanı' olacak
- Kredi kartı kararının perde arkası ortaya çıktı
- Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da 6 eksik!