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4A Games 10. yılına özel efsane oyunu bedava veriyor

Oyun yapımcısı 4A Games’in yaptığı Metro serisinin Metro: Last Light oyunu Steam’de bedava oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 13:14
4A Games 10. yılına özel efsane oyunu bedava veriyor
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Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Metro serisinin yapımcısı 4A Games 10. yılına özel olarak Steam’de indirimler yapmaya başladı.

Firma oyunlarının birçoğunda yüzde 80’lere varan indirime giderken Metro: Last Light adlı oyununu da ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Şirket oyunu 25 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı.

METRO: LAST LIGHT’IN HİKAYESİ NEDİR?

Metro serisi nükleer savaş gerçekleşmiş bir dünyada geçiyor. 2034 yılında oyunda Moskova’nın yeraltı metro istasyonlarında oyuncular hayatta kalma mücadelesi veriyor.

METRO: LAST LIGHT’IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP (32-Bit only), Vista, 7, 8

İşlemci: 2.2+ GHz Dual Core CPU hızında iki adet çekirdeğe sahip işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250

DirectX: Sürüm 9.0c

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8

İşlemci: 3.0+ GHz hızında dört adet çekirdeğe sahip işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 480

DirectX: Sürüm 11


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