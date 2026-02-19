Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 bin yıllık buzda bulunan bakteriler 'modern antibiyotiğe' dirençli çıktı

19.02.2026 21:13:00
Haber Merkezi
Romanya'daki bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi yeni ilaçlar geliştirmek adına 5 bin yıllık buzdan antik bakteri örnekleri aldı. Sonuçta bu bakterilerin onlarca modern antibiyotiğe karşı dirençli olduğu fark edildi.

Araştırmacılar, Romanya'daki bir buz mağarasında modern antibiyotiklere dirençli 5.000 yıllık bakteriler buldu. Bu bulgu, doğal direncin tıptan önce var olduğunu kanıtlarken, yeni hayat kurtarıcı ilaçların keşfi için potansiyel bir kaynak da sunuyor.

Antik bakterilerin çoğu henüz incelenmemiş olup, biyoteknoloji ve endüstriyel enerji verimliliğine fayda sağlayabilecek bilinmeyen genler içeriyor. Bilim insanları, bu mikrobiyal sistemlerin, biyokimyasal araçlar açısından geniş ve kullanılmamış bir kaynağı temsil ettiğini vurguluyor.

KÜRESEL ISINMA İLE GELEN TEHLİKE

Küresel sıcaklıkların artması, dünya üzerindeki kara buzullarının erime hızını giderek artırıyor. Bilim insanları, binlerce yıldır donmuş halde bulunan mikroorganizmaların ve genetik materyallerinin toprak ve su sistemlerine karışabileceği konusunda uyarı yapıyor.

Image

Özellikle eski çağlardan kalma antibiyotik direnç genlerinin yeniden modern mikrobiyal topluluklara katılması, küresel ölçekte antibiyotik direncinin yayılmasına neden olabilir. Bu durum, hem yaygın hem de ciddi bakteriyel enfeksiyonların tedavisini daha da zorlaştırabilir.

KENDİ İÇİNDEKİ RİSKLERİN DIŞINDA ÇÖZÜM DE OLABİLİR

Buradaki durum yalnızca riskten ibaret değil. Dirence yol açan evrimsel baskılar, aynı zamanda mikropların rakip bakterileri öldürebilecek moleküller üretmesine de neden oluyor.

Laboratuvar testlerinde, buz mağarası örneklerinden elde edilen kimyasalların insanlarda hastalığa yol açtığı bilinen 14 farklı bakteri türünü öldürebildiği ya da büyümelerini engelleyebildiği görüldü. Bu bakteriler arasında Dünya Sağlık Örgütü’nün yüksek öncelikli patojenler listesinde yer alan türler de bulunuyor.

Bu bileşikler, yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi için başlangıç noktası olabilir. Özellikle mevcut ilaçlara direnç geliştirmiş zararlı bakterilere karşı yeni tedavi seçeneklerinin önünü açabilir.

Bu keşiflerin potansiyeli yalnızca ilaç geliştirme ile sınırlı değil. Aşırı soğukta çalışabilen enzimler, düşük sıcaklıklarda yürütülen endüstriyel süreçlere uyarlanabilir. Bu da enerji verimliliğini artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.

Romanya’daki buzlarda korunan bakteriler, antibiyotik direncinin doğada ne kadar köklü olduğunu gösteriyorken aynı zamanda doğanın kimyasal çeşitliliğinin büyük bir bölümünün hala keşfedilmediğini de ortaya çıkartıyor.

