Google, Gemini 3.1 Pro modelini kullanıma açtı

Google kullanıma açtığı yeni Gemini 3.1 Pro ile kompleks görevlere karşılık daha yetenekli bir yardımcı sunuyor. Aktarıldığına göre muhakeme yeteneği artırılan model, Gemini 3 Pro'ya göre çok daha iyi sonuçlar sunuyor.

Otonom görevlerde, zorlu kodlama gerektiren işlerde ve veri sentezi gibi görevlerde daha iyi sonuçlar sunan Gemini 3.1 Pro, ARC AGI-2 testinden yüzde 77.1 puan alarak diğer modellere göre öne geçmiş.

The model is a step forward in reasoning, designed for workflows where a simple answer isn’t enough.



On ARC-AGI-2 – which tests for novel logic patterns – it more than doubles 3 Pro’s score.



— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) February 19, 2026

Google'ın yayınladığı verilere göre en yakın rakibi Claude Opus 4.6'da bu oran yüzde 68.8 oranında kalıyor. ChatGPT'nin ana modellerinden GPT-5.2 ise yüzde 52.9 gibi bir oranda kalmış görünüyor.