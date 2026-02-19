Google, Gemini 3.1 Pro modelini kullanıma açtı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 20:09:00
Haber Merkezi
Google, Gemini 3.1 Pro ile daha çok mühendislere, geliştiricilere ve de bilim insanlarına hitap ediyor.

Google kullanıma açtığı yeni Gemini 3.1 Pro ile kompleks görevlere karşılık daha yetenekli bir yardımcı sunuyor. Aktarıldığına göre muhakeme yeteneği artırılan model, Gemini 3 Pro'ya göre çok daha iyi sonuçlar sunuyor. 

Otonom görevlerde, zorlu kodlama gerektiren işlerde ve veri sentezi gibi görevlerde daha iyi sonuçlar sunan Gemini 3.1 Pro, ARC AGI-2 testinden yüzde 77.1 puan alarak diğer modellere göre öne geçmiş. 

Google'ın yayınladığı verilere göre en yakın rakibi Claude Opus 4.6'da bu oran yüzde 68.8 oranında kalıyor. ChatGPT'nin ana modellerinden GPT-5.2 ise yüzde 52.9 gibi bir oranda kalmış görünüyor. 

