Pixel Flow! oyununun geliştirici stüdyosu Loom Games 1 milyar dolarlık yatırım aldı

Türkiye'deki başarılı bazı şirketler yatırımlarını artırarak dünya sahnesine geçiş yapıyor. Türkiye'nin unicorn girişimleri arasında yer alan ilk şirket 2020 yılında Peak Games olmuştu. Onun ardından Trendyol, Hepsiburada, Getir, Dream Games ve Insider gibi şirketler sırasıyla milyarlık değerlenmeyi ulaşmıştı. Türkiye'nin en son milyar dolarlık yatırımını alan şirketi ise Loom Games oldu.

Bu gelişme Türkiye'de yeni yapılması planlanan bir düzenlemeyle oyun platformlarına gelebilecek olası kısıtlama tartışmalarının ardından geldi.

OYUN ŞİRKETLERİ YÜKSEK DEĞERE ULAŞIYOR

Loom Games'in arkasında ise CEO'su Kübra Gündoğan ve CTO'su Emre Çelik yer alıyor. Toplamda 20 kişilik bir ekipten oluşan şirketin merkezi İstanbul'da.

Dünyaca ünlü mobil oyun devi olarak bilinen Scopely tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Loom Games'in büyük çıkışı ise 2025 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülen ve küresel olarak 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Pixel Flow! adlı mobil oyun. Bulmaca odaklı olan oyun, ABD'de aylık olarak en çok hasılat yapan oyunlar arasında ilk 20'de yer aldı. 12 ay içinde piyasaya sürülmesine rağmen bunu başaran mobil oyun, küresel olarak dikkat çekti.

Loom Games CEO’su Kübra Gündoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamda şunları söyledi: