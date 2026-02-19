İkinci el satışlarında en çok tercih edilen akıllı telefonlar belli oldu

Her yıl yeni akıllı telefon modelleri sunuluyorken, önceki yıllarda piyasaya sürülen ve halen iyi durumda olan telefonların da ikinci el pazarında değeri artıyor. Uzun yıllardır konu hakkında pazar araştırmaları yayınlayan SellCell'in en son yayınladığı verilere göre ikinci el satışlarda en çok tercih edilen telefon modeli iPhone 17 Pro Max oldu.

İKİNCİ EL PAZARINDA EN ÇOK SATAN TELEFONLAR YİNE iPHONE'LAR OLDU

Bağımsız takas pazarında en çok satılan 20 cihaz arasına giren iPhone 17 Pro Max, tanıtıldıktan sonraki aylarda(kasım) ikinci el pazar payı yüzde 5,1 iken, bu yılın şubat ayında yüzde 11,5'e kadar yükseldi.

İnsanların elden çıkarttığı telefonların yüzde 86'sı ise kusursuz ya da iyi durumda olarak sınıflandırılıyor.

İkinci el piyasasında öne çıkan bir diğer model ise iPhone 15 Pro Max oldu. Listede onu iPhone 14 Pro Max, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 13 takip etti. Listede yer alan 20 telefonun 19'u iPhone'lardan oluşuyor. 17'inci sırada ise Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor.

Öne çıkan 20 modelin tamamı ise şu şekilde: