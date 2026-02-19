İkinci el satışlarında en çok tercih edilen akıllı telefonlar belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 19:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yeni yayınlanan ikinci el telefon satışlarına yönelik bir rapora göre en çok talep gören model iPhone 17 Pro Max oldu.

Her yıl yeni akıllı telefon modelleri sunuluyorken, önceki yıllarda piyasaya sürülen ve halen iyi durumda olan telefonların da ikinci el pazarında değeri artıyor. Uzun yıllardır konu hakkında pazar araştırmaları yayınlayan SellCell'in en son yayınladığı verilere göre ikinci el satışlarda en çok tercih edilen telefon modeli iPhone 17 Pro Max oldu. 

İKİNCİ EL PAZARINDA EN ÇOK SATAN TELEFONLAR YİNE iPHONE'LAR OLDU

Bağımsız takas pazarında en çok satılan 20 cihaz arasına giren iPhone 17 Pro Max, tanıtıldıktan sonraki aylarda(kasım) ikinci el pazar payı yüzde 5,1 iken, bu yılın şubat ayında yüzde 11,5'e kadar yükseldi. 

Image

İnsanların elden çıkarttığı telefonların yüzde 86'sı ise kusursuz ya da iyi durumda olarak sınıflandırılıyor.

İkinci el piyasasında öne çıkan bir diğer model ise iPhone 15 Pro Max oldu. Listede onu iPhone 14 Pro Max, iPhone 16 Pro Max ve iPhone 13 takip etti. Listede yer alan 20 telefonun 19'u iPhone'lardan oluşuyor. 17'inci sırada ise Samsung Galaxy S25 Ultra yer alıyor. 

Image

Öne çıkan 20 modelin tamamı ise şu şekilde:

  1. iPhone 17 Pro Max
  2. iPhone 15 Pro Max
  3. iPhone 14 Pro Max
  4. iPhone 16 Pro Max
  5. iPhone 13
  6. iPhone 13 Pro Max
  7. iPhone 11
  8. iPhone 12
  9. iPhone 15
  10. iPhone 14 Pro
  11. iPhone 17 Pro
  12. iPhone 14
  13. iPhone 16 Pro
  14. iPhone 15 Pro
  15. iPhone 13 Pro
  16. iPhone 12 Pro Max
  17. Galaxy S25 Ultra
  18. iPhone 17
  19. iPhone XR
  20. iPhone 16e 
İlgili Konular: #akıllı telefon #iPhone 15 Pro Max #iPhone 17 Pro Max

